Superleague: Όρθιος με δέκα παίκτες ο Παναιτωλικός στις Σέρρες, 1-1 με τον Πανσερραϊκό

Ισόπαλοι στις Σέρρες, Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός. Ο Μπεντανκόρ έβαλε τους γηπεδούχους μπροστά στο 9ο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης, με το 20ό γκολ του στη φετινή σεζόν, με τον Παναιτωλικό να παίζει με παίκτη λιγότερο από το 35’, λόγω αποβολής του Λιάβα με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στο 45’+3΄ οι νικητές έχασαν και πέναλτι, με τον Τσάβες να αρνείται γκολ στον Σαλαζάρ, ενώ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 63’ με γκολ του Λούις. Μετά το 70’ ο Πανσερραϊκός πίεσε, έφτιαξε πολλές φάσεις, χωρίς όμως να βρει δεύτερο γκολ και με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος.

Έτσι, ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ ο Παναιτωλικός παρέμεινε πρωτοπόρος των playouts της Stoiximan Super League, όντας στο +4 από τον Λεβαδειακό που τον ακολουθεί και στο +13 από την τελευταία δυάδα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Σε σύστημα 4-2-3-1 παρέταξε τον Πανσερραϊκό ο Φεράντο, με τον Γκουγκεσασβίλι τερματοφύλακα, με τους Δεληγιαννίδη, Μπέργκστρεμ, Βόλνεϊ, Ντάβιντσον τετράδα άμυνας μπροστά τους. Ομεονγκά και Ζελέν ξεκίνησαν δίδυμο στα χαφ, με τον Στάικο μπροστά τους, τους Σαλαζάρ και Φαρές στα άκρα, πίσω από τον Μπεντανκόρ, ενώ εκτός έμεινε ξανά ο Χατζηστραβός.

Από την άλλη, ο Πετράκης δεν είχε διαθέσιμους τους Λομόνακο και Ντίας, παρατάσσοντας τον Τσάβες, μαζί με τους Μπακάκη, Στάγιτς, Μλάντεν, Σιέλη και Αποστολόπουλο πεντάδα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Λουίς, Λιάβας και Μπουζούκης ξεκίνησαν ως η τριάδα μπροστά τους, με τους Λαχούντ και Τεττέη πιο προωθημένους.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό να μπαίνει πιο δυνατά, έχοντας περισσότερη κατοχή και δημιουργώντας τις πρώτες καλές ευκαιρίες τους στο 6’. Αρχικά ο Σαλαζάρ προσπάθησε να περάσει όλη την αντίπαλη άμυνα, αλλά κόπηκε πριν βγάλει τελική, ενώ λίγο αργότερα ο Μπεντακόρ βρήκε χώρο και σούταρε συρτά, με τον Τσάβες να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ. Ο Παναιτωλικός απάντησε στο 8’, με τον Γκουγκεσασβίλι να βγαίνει νικητής απέναντι στον Λούις, σε φάση που ξεκίνησε από γύρισμα του Αποστολόπουλου.

Τελικά, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 9’, όταν μετά από ριψοκίνδυνη πίσω πάσα του Τεττέη, ο Μπεντανκόρ βγήκε τετ-α-τετ με τον Γκουγκεσασβίλι και πλάσαρε ψύχραιμα, για το 0-1 και στο 20ό προσωπικό του γκολ στη φετινή σεζόν.

Ο Παναιτωλικός δεν άργησε να αντιδράσει, φτιάχνοντας συνεχόμενες φάσεις από το 12’ έως το 16’. Αρχικά, μετά από ασυνεννοησία Γκουγκεσασβίλι με Ντάβιντσον, η μπάλα στρώθηκε στον Λούις, ο οποίος είδε το σουτ του να κοντράρει στον δεύτερο, στη συνέχεια ο Τεττέη έκανε ατομική προσπάθεια και γύρισμα, με τον Λαχούντ να πλασάρει πάνω στον Γεωργιανό γκολκίπερ, ενώ στο 16’ ο Μπουζούκης πλάσαρε ψηλά από πολύ πλεονεκτική θέση. Στο 22’ ο Τσάβες απέκρουσε δύσκολα μακρινό σουτ του Ζελέν, ενώ στη συνέχεια ο Ντάβιντσον είχε δοκάρι, όντας όμως σε θέση οφσάιντ, ενώ στο 23’ ο Παναιτωλικός απάντησε, με σουτ του Μπουζούκη που είχε πάρει πορεία προς την εστία, να κοντράρει στον Φαρές.

Οι ομάδες συνέχισαν να δίνουν γρήγορο ρυθμό, με τον Γκουγκεσασβίλι να αποκρούει εντυπωσιακά ένα υπέροχο φαλτσαριστό σουτ του Τεττέη από από πολύ πλάγια θέση, ενώ στο 35’ ο Παναιτωλικός έμεινε με 10 παίκτες, όταν ο Λιάβας πάτησε τον Φέλτες. Ο Φωτιάς αρχικά του έδειξε κίτρινη κάρτα, αλλά ο VAR Σιδηρόπουλος τον κάλεσε να δει τα ριπλέι, αλλάζοντας τελικά την αρχική του απόφαση και αποβάλλοντάς τον. Στο 41’ ο Μαυρίας αντικατέστησε τον τραυματία Μπακάκη, και μερικά λεπτά αργότερα έκανε πέναλτι για χέρι του μετά από κεφαλιά του Βόλνεϊ. Ο Σαλαζάρ ανέλαβε να το εκτελέσει αντί του Μπεντανκόρ και δεν κατάφερε να κάνει το 2-0, με τον Τσάβες να αποκρούει πέφτοντας σωστά στην αριστερή του γωνία.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και με τον Φαρές να τεστάρει τα αντανακλαστικά του Τσάβες με πολύ καλό μακρινό του σουτ στο 50’. Στο 53’ ο Γκουγκεσβίλι μπλόκαρε μια κοντινή κεφαλιά του Στάγιτς, με τον Παναιτωλικό να απειλεί παρά το αριθμητικό του μειονέκτημα και να ισοφαρίζει στο 63’, μετά από αντεπίθεση και προσπάθεια του Τεττέη και με τον Λούις να επωφελείται από τις κόντρες, κάνοντας από κοντά το 1-1! Πιο απειλητικοί οι Αγρινιώτες, μέχρι και το 75’, με τον Πανσερραϊκό να ανεβάζει ρυθμό στα τελευταία λεπτά.

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 1-1: Άντεξε με παίκτη λιγότερο ο Παναιτωλικός

Στο 80’ ο Σαλαζάρ έκανε τη σέντρα με το εξωτερικό και η κεφαλιά του Στάικου πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 82’ ο Τσάβες απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ προσπάθεια του Μπεντανκόρ. Στο 87’ ο Τσάβες είχε απάντηση και σε μακρινό σουτ του Δεληγιαννίδη, με τον Ντέλετιτς να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά και με την μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι, ενώ στο 87’ διαφώνιο σουτ του Μπεντανκόρ πέρασε ελάχιστα άουτ. Έτσι, το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 1-1: Άντεξε με παίκτη λιγότερο ο Παναιτωλικός

MVP: Ο Τσάβες ήταν σε ένα ακόμα ματς εξαιρετικό κάτω από δοκάρια του Παναιτωλικού! Πολλές οι καθοριστικές και δύσκολες επεμβάσεις του, με κορυφαία αυτή στο πέναλτι του Σάλαζαρ, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ καλή και η εμφάνιση του Τεττέη.

Η σφυρίχτρα: Στο 35’ ο Φωτιάς ααρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα στον Λιάβα για σκληρό του μαρκάρισμα στον Βόλνεϊ, με τον VAR Σιδηρόπουλο, να τον καλεί να δει τα ριπλέι, αλλάζοντας την απόφασή του και αποβάλλοντάς τον. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έδωσε το πέναλτι για χέρι του Μαυρία, με τους VAR να συμφωνούν μαζί του. Σαφώς πιο… ήσυχο για εκείνον το δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε τη δύσκολη φάση.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Πανσερραϊκός (Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι - Δεληγιαννίδης, Βόλνεϊ (74’ Γκαλβάν), Μπέργκστρεμ, Ντάβιντσον – Ομεονγκά (61’ Λιάσος), Ζελέν - Σαλαζάρ, Στάικος (85’ Ντέλετιτς), Φαρές – Μπετανκόρ

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες – Αποστολόπουλος (60’ Μπελεβώνης), Σιέλης (76΄’ Παντελάκης), Μλάντεν, Στάγιτς, Μπακάκης (41’ Μαυρίας) - Λουίς, Λιάβας (αποβλήθηκε στο 32’), Μπουζούκης (46’ Πέρες) – Λαχούντ (76’ Ρόα), Τεττέη

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Δημητριάδης, Παπαδάκης

4ος: Κόκκινος

VAR: Σιδηρόπουλος, Κουμπαράκης

