Superleague: Βήμα παραμονής από τον Βόλο, επικράτησε 3-1 εκτός της Λαμίας

Το μομέντουμ... δείχνει Βόλο. Παρότι βρέθηκε πριν από δύο αγωνιστικές στη ζώνη του υποβιβασμού, η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη έκανε κολλητές νίκες για να βρεθεί πάνω από αυτή, δείχνοντας αποφασισμένη για σωτηρία. Αυτή τη φορά πέρασε από την έδρα της Λαμίας, επικρατώντας 3-1 με ανατροπή και έφτασε τους 30 πόντους. Την ίδια ώρα, οι Λαμιώτες δεν μπορούν να αποφύγουν το μοιραίο και οι ποδοσφαιριστές παλεύουν σε κάθε παιχνίδι για την αξιοπρέπειά τους.

Καθόλα ανώτεροι οι φιλοξενούμενοι σε όλο το 90λεπτο, βρέθηκαν πίσω στο σκορ με τον Τσιμπόλα αλλά δεν... μάσησαν και ανέτρεψαν το σκορ πριν το ημίχρονο (με Σούντγκρεν και αυτογκόλ του Γιαννούτσου), ενώ ο Λάμπρου έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.

Στο μυαλό του κόουτς

Mε 4-3-3 παρέταξε τη Λαμία ο Θανάσης Στάικος. Στην εστία ο Σουρδής και στην τετράδα της άμυνας οι Βιτλής, Γιαννούτσος, Γκοτζαμανίδης, Μαργαρίτης. Οι Αθανασακοπουλος, Τερεζίου, Τσιμπόλα στα χαφ, δεξιά ο Ντεντάκης, αριστερά ο Λέικ και σέντερ φορ ο Βλαχομήτρος.

Με 3-4-3 κατέβασε τον Βόλο ο Κώστας Γεωργιάδης. Στο τέρμα ο Σιαμπάνης και οι Καλογερόπουλος, Χέρμανσον, Σούντγκρεν στην τριάδα της άμυνας. Μύγας, Φεράρι τα φουλ-μπακ και οι Κόμπα, Μπερναντού στα χαφ, ενώ οι Χουάνπι, Χιλ πλαισίωσαν τον Λάμπρου στην επίθεση.

To ματς

Το πρώτο μισάωρο στο παιχνίδι κύλησε χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση, τόσο από Λαμία, όσο και από τον Βόλο. Πολλές μονομαχίες, αρκετά λάθη και κακός ρυθμός. Στο 31ο λεπτό οι γηπεδούχοι κατάφεραν και άνοιξαν το σκορ. Μετά από φοβερή αντεπίθεση της Λαμίας, ο Τσιμπόλα μπήκε μέσα στην περιοχή από πλάγια και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον αντίπαλο κίπερ για το 1-0. Ο Βόλος ωστόσο στη συνέχεια προσπαθούσε να αντιδράσει και στο 43’ έγραψε το 1-1, όταν μετά από σύγχυση στην αντίπαλη άμυνα, ο προωθημένος Σούντγκρεν βρήκε τον χώρο μέσα στην περιοχή και με συρτό σουτ ισοφάρισε.

Στο 44ο λεπτό η Λαμία φώναξε για πέναλτι, αφού ο Σιαμπάνης βγήκε και έδιωξε με γροθιές, με τον Μαργαρίτη να βρίσκεται στο έδαφος. Ωστόσο, έγινε έλεγχος στη φάση και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Και εκεί που όλα έδειχναν ότι οι δυο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια ισόπαλες, έγινε η απόλυτη ανατροπή. Συγκεκριμένα, μετά από σέντρα του Φεράρι, ο Χέρμανσον βρήκε ελάχιστα την μπάλα και ο Γιαννούτσος στην προσπάθειά του να απομακρύνει, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-1.

Όπως τελείωσε το πρώτο, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο αφού ο Βόλος μπήκε φουριόζος. Ήταν το 48’ όταν ο Μαργαρίτης ανέτρεψε τον Χιλ στην περιοχή, ο Παπαπέτρου έδειξε την άσπρη βούλα και από εκεί ο Λάμπρου άφησε… όρθιο τον Σουρδή για το 3-1. Ο Στάικος έκανε τριπλή αλλαγή για να τονώσει μεσοεπιθετικά την ομάδα του, η οποία όμως δεν είχε καλό πρόσωπο. Λογικό, αφού η απογοήτευση είναι μεγάλη εξαιτίας του διαφαινόμενου υποβιβασμού.

Ο Βόλος ήταν ανώτερος, πιο επικίνδυνος και δεν δεχόταν τελικές και ήλεγχε το τέμπο. Χιλ και Λάμπρου απείλησαν αλλά δεν ανέβασαν τον δείκτη του σκορ, με τον ρυθμό να πέφτει στο τελευταίο 20λεπτο της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν ως το φινάλε το υπέρ τους προβάδισμα και τη νίκη, η οποία ήταν η δεύτερη στη σειρά και πήραν ακόμη μία ανάσα στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

MVP: O Λάζαρος Λάμπρου επιλέχτηκε να ξεκινήσει σε ρόλο σέντερ φορ από τον Κώστα Γεωργιάδη, δικαιώνοντάς τον. Δραστήριος, ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα και βάζει το κερασάκι στην τούρτα για το 3-1, κλειδώνοντας το τρίποντο για τον Βόλο.

Η σφυρίχτρα: Δεν είχε ιδιαίτερα δύσκολο έργο ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος σωστά έδωσε το πέναλτι υπέρ του Βόλου στο 48ο λεπτό όταν ο Μαργαρίτης ανέτρεψε τον Χιλ. Γενικότερα είχε καλή διαιτησία στο παιχνίδι.

