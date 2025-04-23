Βόλεϊ: Προβάδισμα τίτλου για τον Παναθηναϊκό - «Κατάπιε» 3-1 σετ τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός με μάτι να «γυαλίζει» έκανε το πρώτο βήμα για τον τίτλο. Σε ένα ντέρμπι στο οποίο κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο διάστημα οι «πράσινοι» νίκησαν 3-1 σετ τον Ολυμπιακό στο Μετς για τον 1ο τελικό της Volley League και απέδειξαν ότι «διψάνε» για την επιστροφή τους στην κορυφή.

Μόνο στο τρίτο σετ επέβαλλαν τον ρυθμό τους οι «ερυθρόλευκοι» που θα αναζητήσουν στις 30 Απριλίου στο Ρέντη την ισοφάριση της σειράς, αν δεν θέλουν να μπουν σε «μπελάδες».

Εξαιρετικά λειτουργικό το μπλοκ του Παναθηναϊκό, με τον Βουλκίδη και τον Γκάσμαν να κυριαρχούν στο φιλέ, την στιγμή που ο Πρωτοψάλτης με τον Νίλσεν καθάριζαν δύσκολες φάσεις στα άκρα.

Ο Πέριν με τον Παγένκ ξεχώρισαν για την ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι, άργησε να πάρει μπροστά ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς που στα δυο πρώτα σετ άγγιξε τα όρια του «αρνητικού».

Το ματς

Πολύ καλό ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό ο οποίος από νωρίς έθεσε τους δικούς του όρους στο ματς με τον Βουλκίδη και τον Φαν Γκάρντερεν να προβληματίζουν την υποδοχή του Ολυμπιακού από το σερβίς. Οι «πράσινοι» μπήκαν από νωρίς σε επιβλητικό ρυθμό, λειτουργώντας άψογα στο μπλοκ, την στιγμή που τα λάθη των φιλοξενούμενων σε συνδυασμό με τις «χαλασμένες» υποδοχές, έφεραν το «τριφύλλι» στο +5 (16-11) από τον άσο του Γκάσμαν. Ο Ολυμπιακός έδειχνε να... παραδίνεται στις υπάρχουσες συνθήκες και ο Παναθηναϊκός με τον Γκάσμαν και τον Πρωτοψάλτη έφτασε άνετα στο 1-0 με τον Νίλσεν να κάνει το 25-17.

Ισορροπημένο ξεκίνημα στο δεύτερο σετ με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν, όχι όμως για πολύ, αφού το μπλοκ του «τριφυλλιού» δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Ολυμπιακό ο οποίος δεν είχε σε καλή ημέρα τον Ατανασίεβιτς. Ο Νίλσεν, ο Γκάσμαν και ο Βουλκίδης, κυριαρχούσαν μπροστά από το φιλέ, την στιγμή πουο Παγένκ με τον Πέριν «πάλευαν» ουσιαστικά μόνοι τους, αλλά δεν ήταν αρκετοί. Ο Γκαρντίνι αναγκάστηκε να ρίξει στο ματς τον Παπαγγελόπουλο ο οποίος ροκάνισε τη διαφορά στους πέντε (22-17). Οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού ωστόσο ήταν άψογα οργανωμένες και ο Νίλσεν... αλώνιζε και έδωσε στο «τριφύλλι» διαφορά έξι πόντων (23-17). Ο Παγένκ και ο Ατανασίεβιτς έσβησαν δυο ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στο σετ μπολ, όμως ο Νίλσεν τελείωσε με ευκολία το σετ γράφοντας το 25-20.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο τρίτο σετ παίρνοντας προβάδισμα 3-0, όμως με ένα επί μέρους 4-0 ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα για πρώτη φορά στο ματς. Η ισοφάριση των γηπεδούχων ήταν προσωρινή και αυτό γιατί οι Πειραιώτες «ξεμάκρυναν» στον τελικό για πρώτη φορά, φτάνοντας με χτύπημα του Κουμεντάκη στο +4 (6-10). Οι φιλοξενούμενοι, έπαιρναν εύκολους πόντους, αφού το σερβίς του Παναθηναϊκού ήταν απογοητευτικό και η ψυχολογία καταποντιζόταν με αποτέλεσμα το σκορ να φτάσει σε ανεπίτρεπτα, για ανατροπή επίπεδα, 10-20, υπέρ του Ολυμπιακού. Το συγκεκριμένο σκορ έδωσε την ευκαιρία στους δυο προπονητές να ξεκουράσουν τα βασικά τους όπλα, με τον Παναθηναϊκό να μειώνει με μικρό σερί και τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-1 (16-25).

Τρομερός ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ παίρνοντας διαφορά πέντε πόντων με το «καλησπέρα» (6-1). Ο Ολυμπιακός μείωσε με ένα επί μέρους 2-0 στους τρεις, όμως ο Πρωτοψάλτης με τον Φαν Γκάρντερεν έφεραν εκ νέου τον Παναθηναϊκό στο +4. Το συγκεκριμένο μοτίβο ακολουθήθηκε για αρκετή ώρα με τον Πρωτοψάλτη από τον Παναθηναϊκό και τους Πέριν-Παγένκ από τον Ολυμπιακό να πρωταγωνιστούν. Η διαφορά κυμαινόταν ανάμεσα στους τρεις και τους τέσσερις πόντους υπέρ του Παναθηναϊκού με τους Πειραιώτες να την κατεβάζουν μετά από ώρα στους δυο με τον Τράβιτσα να μπλοκάρει τον Πρωτοψάλτη για το 18-16. Το ματς απέκτησε μια... άγρια ομορφιά με τρομερά ράλι και τραβηγμένους πόντους, όπως αυτός που πήρε ο Φαν Γκάρντερεν για τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 21-18. To «τριφύλλι» δεν ρίσκαρε, παρά μόνο μια φορά στο σερβίς με αποτέλεσμα να φτάσει σε κρίσιμο σημείο στο +4 (24-20) και να έχει τέσσερις ευκαιρίες για τη νίκη. Η μια μπορεί να πήγε χαμένη όμως η δεύτερη δεν πέρασε ανεκμετάλλευτη και ο Παναθηναϊκός με το 25-21, έκανε το 3-1 στα σετ παίρνοντας προβάδισμα τίτλου.

