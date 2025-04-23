BCL: Μέρες... 2018 στην ΑΕΚ - Διέλυσε με 104-69 τη Ναντέρ και πέρασε στο Final-4

Η AEK του Ντράγκαν Σάκοτα, έχοντας στο πλευρό της σχεδόν 9.000 φίλους της στην κατάμεστη και καυτή «Sunel Arena» υπέταξε τη Ναντέρ με το εκκωφαντικό 104-69, έκανε το 2-1 στη σειρά των playoffs και πανηγύρισε την πρόκριση στο Final 4 του BCL, όπου και θα φιλοξενήσει η ίδια, θυμίζοντας... ημέρες 2018.

Με μια ασύλληπτη εμφάνιση στο 2ο και 3ο δεκάλεπτο που θα μνημονεύεται για χρόνια, εκεί όπου το επιμέρους σκορ ήταν στο 63-22 (!), η Ένωση έφτασε μέχρι και το +45 (80-45), φτάνοντας στην πολυπόθητη νίκη και πρόκριση στον δικό της πλέον Final Four, στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων!

Το ματς:

Με σύμμαχο την... κολασμένη και καυτή ατμόσφαιρα από τους σχεδόν 9.000 φίλους της, η ΑΕΚ μπήκε με τρομερή αυτοπεποίθηση στο ματς. Με τον Πρέντις Χαμπ να χτυπά στη ρακέτα, η «Ένωση» προηγήθηκε με 7-2 στο πρώτο τρίλεπτο, έχοντας μπλοκάρει πλήρως τη Ναντέρ. Οι Γάλλοι ωστόσο, άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό και με μπροστάρη τον Ροντρίγκες, προσπέρασαν για το 7-9 δύο λεπτά αργότερα, την ώρα όπου οι «κιτρινόμαυροι» χρειάστηκαν σχεδόν τέσσερα λεπτά για να συνδεθούν με το αντίπαλο καλάθι. Η είσοδος των Χέιλ και Κουζμίνσκας έδωσε «πνοή» και ξεκόλλησε επιθετικά την ΑΕΚ, που με τα καλάθια των Μπράις και Γκόλντεν ισοφάρισε σε 14-14 στο 8', προτού ο Λιθουανός με υπέροχο ποστάρισμα και Χέιλ με απίθανο buzzer beater τρίποντο, γράψουν το 19-18 της περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΚ ήταν απλά... Βασίλισσα! Παίρνοντας αστείρευτη ενέργεια από τη μαγική ατμόσφαιρα του γηπέδου, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα... μασούσαν σίδερα σε άμυνα και επίθεση! Με την τριάδα των Χέιλ, Κουζμίνσκας και Γκρέι να συνδέονται με το αντίπαλο καλάθι, η «Ένωση» έτρεξε ένα σερί 12-0 για το +13 και το 31-18 στο 13ο λεπτό. Με μια γρήγορη αντεπίθεση, η Ναντέρ μείωσε στους 6 (31-25) ένα λεπτό αργότερα. Αυτό ήταν και το μοναδικό καλό διάστημα των Παριζιάνιων στην περίοδο, αφού η ΑΕΚ κυριάρχησε απόλυτα, βομβαρδίζοντας το αντίπαλο καλάθι με πολλούς πρωταγωνιστές και από διαφορετικά σημεία. Με τον Τάκερ να έρχεται από τον πάγκο και να πετυχαίνει δύο τρίποντα, και τους Χέιλ και Γκόλντεν να προσφέρουν πολύτιμες λύσεις, η «Ένωση» έτρεξε ένα απίθανο 15-1 σερί, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +20 και το 46-26! Το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν στο φινάλε στο 48-31 του ημιχρόνου, σε ένα 20λεπτο όπου ο Χέιλ είχε 13 πόντους και άλλοι 5 παίκτες της ΑΕΚ από πέντε και πάνω.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου, όχι μόνο δεν χάλασε τον ρυθμό της ΑΕΚ, αντιθέτως, τον εκτόξευσε! Και αυτό διότι, με άμυνα από «ατσάλι», οι «κιτρινόμαυροι» με καλάθια των Γκόλντεν, Γκρέι, Μπράις και Νετζήπογλου, έφτασαν σε double score και το 62-31 στο 24', προτού το μυθικό σερί συνεχιστεί μέχρι το 21-0 για το εκκωφαντικό +38 και το 69-31 στο 26'! Χαρακτηριστικό είναι πως η Ναντέρ σκόραρε για πρώτη φορά 4 λεπτά πριν το φινάλε της περιόδου (69-33), με τους Χαμπ και Χέιλ να επιδίδονται στη συνέχεια σε έναν διαγωνισμό τριπόντων, στέλνοντας τη διαφορά στο +45 και το 80-35 στο 28, με την περίοδο να ολοκληρώνεται με το ασύλληπτο επιμέρους σκορ 34-9 και το 82-40.

Με το πάρτι να έχει στηθεί εδώ προ πολλού στη Sunel Arena, η τέταρτη και τελευταία περίοδος, όχι μόνο απέκτησε διαδικαστική ιστορία, αλλά, έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους της «Ένωσης» να αποθεώσουν τους παίκτες του Σάκοτα και να κάνουν όνειρα για τη συνέχεια, ζητώντας τον ευρωπαϊκό τίτλο! Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ, δεν μπορούσε παρά να απολαύσει την στιγμή, με αποτέλεσμα, οι Γάλλοι να ροκανίσουν λιγάκι τη διαφορά, με την Ένωση να γιορτάζει την πρόκριση στο Final Four με το εκκωφαντικό 104-69.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 48-31, 82-40, 104-69.

