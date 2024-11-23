Superleague: Ο ΟΦΗ έμεινε... στις ευκαιρίες, 1-1 με τη Λαμία

Άντεξε στην πολιορκία του ΟΦΗ και πήρε σημαντικό βαθμό η Λαμία. Οι Κρητικοί ήταν καλύτεροι, είχαν τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στον αγώνα αλλά τις σπατάλησαν και η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου πήρε τον εντός έδρας πόντο που μπορεί να αποδειχτεί σημαντικός στη μάχη της αποφυγής του υποβιβασμού.

Σενγκέλια και Νους οι μοιραίοι της ομάδας του Ράσταβατς, με τον Αντράντε της Λαμίας να κάνει εξαιρετικό ματς. Στους 8 πόντους οι Φθιωτοί, ξεπέρασαν την Athens Kallithea, ενώ οι Κρητικοί έφτασαν τους 16.

Στο μυαλό του κόουτς

Mε 3-4-3 παρέταξε τη Λαμία ο Λεωνίδας Βόκολος. Στην εστία ο Ρατόν, με τους Γκοτζαμανίδη, Γιαννούτσο και Αντράντε στα στόπερ. Ντεντάκης και Σαραμαντάς τα μπακ-χαφ, με τους Νούνιες, Δοϊρανλή στον άξονα. Φουρτάδο και Λέικ στα εξτρέμ, με τον Βλαχομητρο στην κορυφή της επίθεσης.

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον ΟΦΗ ο Μίλαν Ράσταβατς. Στο τέρμα ο Ναούμοφ και οι Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα και Χατζηθεοδωρίδης στην τετράδα της άμυνας. Καραχάλιος και Μπάκιτς στα χαφ, με τους Νους, Σενγκέλια στα άκρα και τον Φούντα πίσω από τον Σαλσέδο.

Το ματς

Προβάδισμα από νωρίς πήρε ο ΟΦΗ στο ματς, όταν η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς κέρδισε πέναλτι στο 2’ μετά από ανατροπή του Νους από τον Νούνιες. Ο Ταξιάρχης Φούντας στο 4ο λεπτό εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα και άνοιξε το σκορ για τους Κρητικούς. Ο Γκονζάλεθ στο 12’ από πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 των φιλοξενούμενων, με τη Λαμία να παίρνει μέτρα στη συνέχεια.

Στο 14ο λεπτό η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου είχε την δική της ευκαιρία για να ισοφαρίσουν, με τον Αντράντε να παίρνει την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, αλλά ο Γκονζάλεθ απομάκρυνε τελευταία στιγμή πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή! Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια άρχισαν να γίνονται πιο απειλητικοί και στο 26’ έφεραν το ματς στα ίσα. Μετά από ωραία σέντρα του Ντεντάκη, ο Βλαχομήτρος πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Ναούμοφ για το 1-1.

Οι δυο προπονητές είχαν την ατυχία να δουν τον Λέικ και τον Φούντα αντίστοιχα να βγαίνουν αναγκαστική αλλαγή με ενοχλήσεις, ενώ ο ΟΦΗ έχασε ακόμα μια ευκαιρία στο 43ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Αποστολάκης από θέση τετ-α-τετ δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με τον Ρατόν τελικά να μπλοκάρει! Τελικά, τίποτα δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στην ανάπαυλα (1-1).

Με τον ίδιο ρυθμό κύλησε το δεύτερο ημίχρονο, με τον ΟΦΗ να έχει τις περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχει κάποιο γκολ. Η Λαμία έπαιζε κυρίως στις αντεπιθέσεις, εκεί που γινόταν όμως άκρως επικίνδυνη. Στο 58’ οι Κρητικοί είχαν μια ευκαιρία για να κάνουν το 2-1, όταν ο Νους έκανε το γύρισμα, ο Σαλσέδο δεν έπιασε καλά την μπάλα η οποία πέρασε άουτ.

Από εκεί και πέρα ο ΟΦΗ πίεζε ασφυκτικά την εστία του Ρατόν, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν μια μεγάλη ευκαιρία στο 70ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Σαλσέδο έκανε το γύρισμα, ο Νους που ήταν στην περιοχή δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με τον Γιαννούτσο να σώζει τελευταία στιγμή την εστία της ομάδας του.

Η τελευταία φάση του αγώνα άνηκε στη Λαμία και συγκεκριμένα στο 90+5’, με τον Νούνιες να κάνει το σουτ, αλλά τον Ναούμοφ να βγάζει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Ούτε από αυτή τη στημένη φάση οι γηπεδούχοι κατάφεραν κάτι και έτσι το 1-1 παρέμεινε μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού.

MVP: Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αντράντε, ειδικά στο δεύτερο μέρος, εξουδετερώνοντας τις αρκετές σέντρες των αντιπάλων και βάζοντας στοπ στις προσπάθειές τους. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Βραζιλιάνο στόπερ, ορισμένες στιγμές έδειχνε να παίζει μόνος του.

Η σφυρίχτρα: Δεν είχε ιδιαίτερα πρόβλημα η διαιτησία του Ευαγγέλου, ο οποίος πάντως σφύριζε αρκετά, χαλούσε τον ρυθμό και συγκέντρωνε αρκετές διαμαρτυρίες εκατέρωθεν.

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Ρατόν, Γκοτζαμανίδης, Γιαννούτσος, Αντράντε, Ντεντάκης (76' Μπίκοφ), Σαραμαντάς (46' Βιτλής), Νούνιες, Δοϊρανλής, Φουρτάδο, Λέικ (36' Ρινγκ), Βλαχομήτρος (71' Γκούιντο).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Ναούμοφ, Χατζηθεοδωρίδης (77' Αμπάντα), Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Γκονθάλεθ, Μπάκιτς, Καραχάλιος, Φούντας (24' Αποστολάκης), Νους (90' Ριέρα), Σενγκέλια, Σαλσέδο (90' Γιουνγκ).

