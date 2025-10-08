Παναθηναϊκός: Πόσα χρήματα θα βάλει στα ταμεία αν τερματίσει στην πρώτη πεντάδα (vid)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο την Μπασκόνια, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Οι ”πράσινοι” θέλουν να κερδίσουν τον συγκεκριμένο αντίπαλο στην Ισπανία, για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια. Σήμερα η αποστολή της ομάδας πέταξε για τη Βιτόρια. Μπορεί ακόμα η Euroleague να είναι στην αρχή της, όμως τα κίνητρα για να πάει ένα κλαμπ καλά στην διοργάνωση είναι πάρα πολλά. Ιδιαίτερα τα οικονομικά, αφού το “τριφύλλι” έχει την ευκαιρία να εισπράξει πάνω από εκατομμύρια ευρώ αν τερματίσει στην πρώτη πεντάδα. Και φυσικά ακόμα περισσότερα εάν σηκώσει το τρόπαιο.

