Παρότι ο Αστέρας έδειχνε να είναι αγκαλιά με το πρώτο τρίποντο της σεζόν, αφού προηγήθηκε με 2-0, είδε τους «βυσσινί» της ΑΕΛ να επιστρέφουν με πρωταγωνιστή τον Πασά (2-2) και να παίρνουν σπουδαίο βαθμό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Πρώτος πόντος για τους «κιτρινομπλέ» αλλά προφανώς και δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι, ενώ στο φινάλε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Δημήτρης Μποροβήλος, κατέβηκε και χαιρέτησε προφανώς ειρωνικά τον διαιτητή Κόκκινο. Καθώς οι γηπεδούχοι έχουν παράπονα τόσο για την κόκκινη που έγινε κίτρινη στο πρώτο μέρος του Σαγκάλ, ενώ και για το κερδισμένο πέναλτι της ΑΕΛ θεωρούν πως το χέρι του Άλχο ήταν ακούσιο.

Ψυχωμένοι οι «βυσσινί» που χάρη στις εμπνεύσεις του Γιώργου Πετράκη κατάφεραν να πάρουν σπουδαίο αποτέλεσμα στην Τρίπολη και έφτασαν τους δύο ως τώρα.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Asteras AKTOR ο Σάββας Παντελίδης. Στην εστία ο Παπαδόπουλος και στην τετράδα της άμυνας οι Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά. Δίδυμο στον άξονα οι Έντερ, Μούμο, με τους Καλτσάς, Μπαρτόλο, Μεντιέτα να αποτελούν τη μεσοεπιθετική τριπλέτα πίσω από τον Μακέντα.

Ίδια διάταξη και για την ΑΕΛ Novibet από τον Γιώργο Πετράκη. Στο τέρμα ο Μελίσσας και οι Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάτσεβιτς στην άμυνα. Στα χαφ οι Πέρες, Ατανάσοφ, τριάδα μπροστά τους οι Γιούσης, Μούργος, Σαγκάλ και σέντερ φορ ο Τούπτα.

Το ματς

Η ΑΕΛ είχε ξεκάθαρο στόχο να χτυπήσει στην κόντρα και εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως η άμυνα του Αστέρα έπαιζε πολύ ψηλά στο γήπεδο. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Πετράκη απείλησε δις στο 16’ και στο 19’, αλλά τα τελειώματα από Τούπτα και Μούργο δεν ήταν καλά. Στο αμέσως επόμενο λεπτό και στην πρώτη του τελική, ο Αστέρας κατάφερε να βρει το γκολ όταν ο Μακέντα έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Καλτσάς με ξερό σουτ εκτέλεσε για το 1-0.

Η ψυχολογία άλλαξε άρδην, το μομέντουμ έγειρε υπέρ των γηπεδούχων και στο 33’ βρέθηκαν κοντά σε δεύτερο γκολ, πάλι με σουτάρα του Καλτσά που πέρασε αυτή τη φορά λίγο άουτ. Στο 37’ ο Κόκκινος απέβαλλε τον Σαγκάλ που βρήκε με τις τάπες τον Μεντιέτα, αλλά τελικά μετά από on field review άλλαξε την απόφασή του και το χρώμα της κάρτας σε κίτρινο. Με τους Αρκάδες να χτυπάνε ξανά στο 43ο λεπτό, όταν ο Μεντιέτα έφυγε ταχύτατα στην κόντρα και μοίρασε στον Μπαρτόλο ο οποίος νίκησε από θέση τετ-α-τετ τον αντίπαλο κίπερ για το 2-0.

Αργός ρυθμός στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, φάσεις δεν υπήρχαν και ο Αστέρας έδειχνε να πηγαίνει σβηστά για το πρώτο του τρίποντο. Οι δύο προπονητές φρέσκαραν από τον πάγκο τις ομάδες τους, με τον Πετράκη να δικαιώνεται. Διότι έριξε στο ματς τους Γκάρατε και Πασά, οι οποίοι συνδυάστηκαν στο 69ο λεπτό για να μειώσουν το σκορ οι «βυσσινί». Ο πρώτος έκανε υπέροχη σέντρα με το εξωτερικό, ο δεύτερος τελείωσε άψογα με το κεφάλι για το 2-1, με τον Πασά να έχει μόλις ένα λεπτό στον αγωνιστικό χώρο.

Το παιχνίδι έγινε… ντέρμπι, η ΑΕΛ είχε μπει για τα καλά στη διεκδίκηση του αποτελέσματος και στο 75’ ο Μελίσσας την γλίτωσε από το τρίτο γκολ με σπουδαία επέμβαση σε πλασέ του Μακέντα. Ο Πασάς στην αμέσως επόμενη φάση σκόραρε ξανά αλλά ήταν εκτεθειμένος, με τον Πετράκη να γεμίζει την ομάδα του με επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Δικαιώθηκε, αφού ο Χατζηστραβός έκανε τη σέντρα, ο Κοβάτσεβιτς την κεφαλιά και ο Άλχο το χέρι. Ο Φινλανδός πάντως διαμαρτυρήθηκε πως ήταν ακούσιο, αφού είχε γυρισμένη πλάτη και δεν έβλεπε την μπάλα, ωστόσο το είχε απλωμένο. Ο Πασάς ανέλαβε την ευθύνη, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία και τον Παπαδόπουλο στη δεξιά για να γράψει το 2-2 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στα… καπάκια η ΑΕΛ παραλίγο να τα φέρει όλα τούμπα, όταν ο Γκάρατε γύρισε στον αμαρκάριστο Πασά, ο οποίος με προβολή δεν βρήκε τέρμα και ενώ ο Παπαδόπουλος ήταν εξουδετερωμένος, με το σκορ να μένει ως είχε και τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν πόντο.

MVP: O Πετράκης θα έπρεπε να πάρει το βραβείο λόγω των αλλαγών του, αλλά ο Πασάς μπήκε στο ματς, σκόραρε δις και τα άλλαξε όλα για να φέρει τον βαθμό στην ΑΕΛ.

Η σφυρίχτρα: Κακή απόδοση από τον ρέφερι Κόκκινο, αφού έχασε το ματς αρκετές φορές αλλά και ορισμένες εύκολες φάσεις. Του κάθισαν δύσκολες φάσεις στο παιχνίδι, ενώ επέλεξε να αλλάξει την κόκκινη σε κίτρινη στον Σαγκάλ στο 37’ παρότι πήγε με τις τάπες στον Μεντιέτα. Για τη φάση του πέναλτι, υπάρχει απλωμένο χέρι του Άλχο αλλά δεν κοιτάζει την μπάλα. Προκάλεσε αρκετές διαμαρτυρίες πάντως και κυρίως από τους γηπεδούχους ο διαιτητής…

Asteras AKTOR: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Καστάνο, Σιλά, Άλχο, Γκονζάλες, Μουνιόθ (83? Γιαμπλόνσκι), Μπαρτόλο (76? Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (76? Κέτου), Μεντιέτα (61? Τσίκο), Μακέντα.

ΑΕΛ NOVIBET: Μελισσάς, Παπαγεωργίου, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Πέρες (80? Σουρλής), Ατανάσοβ, Σαγκάλ (80? Χατζηστραβός), Τούπτα (80? Φαϊζάλ), Γιούσης (58? Γκαράτε), Μούργος (68? Πασάς).

Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος

Βοηθοί: Θανάσης Δέλλιος, Ηλίας Κωνσταντίνου

Τέταρτος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος, AVAR: Δημήτρης Μόσχου



