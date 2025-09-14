Ύστερα από 16 χρόνια αναμονής, η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στα ευρωπαϊκά μετάλλια! Στο Ευρωμπάσκετ 2025, η «γαλανόλευκη» άφησε πίσω της την ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό και, με ψυχή και αποφασιστικότητα, επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Ήταν η πρώτη φορά μετά το 2009 που η Εθνική μας έφτασε ως τα μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ, και το πέτυχε με τρόπο πειστικό, γεμάτο πάθος και ομαδικότητα. Η νίκη επί της μαχητικής ομάδας του Λάσι Τούοβι όχι μόνο έφερε το 6ο μετάλλιο στην ιστορία μας στον θεσμό, αλλά έγραψε και τον επίλογο μιας πορείας που γέμισε τους Έλληνες υπερηφάνεια.

Στιγμές σαν κι αυτές αξίζουν να αποτυπωθούν για πάντα. Σε αυτό το φωτογραφικό αφιέρωμα, αποτυπώνονται οι εκφράσεις της χαράς, της λύτρωσης και της εθνικής υπερηφάνειας, τη στιγμή που οι διεθνείς μας παρέλαβαν τα μετάλλιά τους. Εικόνες που δεν χρειάζονται λεζάντα, καθώς μιλούν από μόνες τους.





