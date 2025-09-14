Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η απονομή των μεταλλίων: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Ελλήνων διεθνών - Φωτογραφίες

Οι Έλληνες διεθνείς παρέλαβαν μέσα σε πανηγυρικό κλίμα τα χάλκινα μετάλλιά τους, δημιουργώντας ένα γαλανόλευκο πάρτι

Μπάσκετ

Ύστερα από 16 χρόνια αναμονής, η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στα ευρωπαϊκά μετάλλια! Στο Ευρωμπάσκετ 2025, η «γαλανόλευκη» άφησε πίσω της την ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό και, με ψυχή και αποφασιστικότητα, επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Ήταν η πρώτη φορά μετά το 2009 που η Εθνική μας έφτασε ως τα μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ, και το πέτυχε με τρόπο πειστικό, γεμάτο πάθος και ομαδικότητα. Η νίκη επί της μαχητικής ομάδας του Λάσι Τούοβι όχι μόνο έφερε το 6ο μετάλλιο στην ιστορία μας στον θεσμό, αλλά έγραψε και τον επίλογο μιας πορείας που γέμισε τους Έλληνες υπερηφάνεια.

Στιγμές σαν κι αυτές αξίζουν να αποτυπωθούν για πάντα. Σε αυτό το φωτογραφικό αφιέρωμα, αποτυπώνονται οι εκφράσεις της χαράς, της λύτρωσης και της εθνικής υπερηφάνειας, τη στιγμή που οι διεθνείς μας παρέλαβαν τα μετάλλιά τους. Εικόνες που δεν χρειάζονται λεζάντα, καθώς μιλούν από μόνες τους.

BASKET

BASKET

BASKET

BASKET


 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Eurobasket 2025 Εθνική Ελλάδας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark