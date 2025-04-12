Υπέροχη κίνηση από την Μαρία Πρεβολαράκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Μπρατισλάβα.

Μέσω μιας ανάρτησής της στα social media, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποκάλυψε ότι θα προσφέρει ένα μέρος του πριμ που θα λάβει από τη χορηγό εταιρεία της μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της, στη νέα γενιά παλαιστών, στην προσπάθειά της να δώσει κίνητρο στα νέα παιδιά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην ομοσπονδία του αθλήματος, αναφέροντας ότι παρά τις επιτυχίες της, από το 2022 μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει καμία απολύτως επιβράβευση.

Η ανάρτηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης:

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για τα μηνύματα που λαμβάνω.

Το μετάλλιο αυτό θέλω να το αφιερώσω στην νέα γενιά των αθλητών, που πιστεύω τους έχω πείσει να μην τα παρατάνε και να επιμένουν για τους στόχους τους.

Θα αναφερθώ ειδικά στην νέα γενιά των αθλητών της πάλης που και αυτοί όπως και εγώ συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε να κατακτούμε μετάλλια για την χώρα μας και το άθλημα μας αλλά δυστυχώς για τα έτη 2022 έως και σήμερα δεν έχουμε λάβει ακόμη καμία επιβράβευση (πριμ η οδοιπορικά) από την ομοσπονδία μας για τα μετάλλια που έχουμε φέρει αυτά τα χρόνια.

Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να προσπαθείτε να φτάσετε τους στόχους σας, να τα καταφέρνετε αλλά να μην έχετε λάβει τόσα χρόνια μια επιβράβευση των κόπων σας.

Κάνω έκκληση στην ομοσπονδία, γιατί μόνο όταν φέρνεις μια μεγάλη διάκριση έχεις την δύναμη να ακουστείς, να μας καταβάλει επιτέλους τις οικονομικές επιβραβεύσεις για αυτά τα σχεδόν 4 χρόνια που μας έχει απλήρωτους ώστε να μπορεί και η νέα γενιά Ελλήνων αθλητών που μας κάνουν περήφανους να συνεχίσει με αξιοπρέπεια την προσπάθεια της. Θέλουν κίνητρο τα νέα παιδιά για να συνεχίσουν την προσπάθεια τους...δεν έχουμε περιθώρια να χαθούν και άλλα νέα ταλέντα.

Πρώτη εγώ επειδή ξέρω πόσο δυσάρεστο είναι να πετυχαίνεις και να περιμένεις τόσα χρόνια να επιβραβευτούν οι κόποι σου, θα διαθέσω ένα ποσό για κάθε νέο αθλητή-τρια της πάλης U15 και U17 που κατέκτησε μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτές τις χρονιές, από το πριμ μεταλλίου που θα λάβω από τον μεγάλο μου χορηγό την Stoiximan για να δώσω ένα μικρό κίνητρο σε αυτά τα παιδιά που δεν έχουν πάρει ακόμη τίποτα».

