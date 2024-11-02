Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στη Λεωφόρο, Athens Kallithea και Παναιτωλικός έμειναν στο 1-1, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superleague.

Στο… μυαλό του κόουτς

Ο Μάσιμο Ντονάτι παρέταξε την Athens Kallithea για πρώτη φορά φέτος με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Μπαραγάν, με τους Μανθάτη, Ισιμά Μιρέν, Πασαλίδη και Χάνουσεκ να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Ματίγια και Εντιαγέ, με τους Βασιλογιάννη και Βαλμπουενά να παίζουν στα δύο «φτερά». Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Λουκίνας με τον Μερκάτι να κινείται πίσω του σε ελεύθερο ρόλο.

Από την άλλη, ο Γιάννης Πετράκης κατέβασε τον Παναιτωλικό με 3-5-2. Στο τέρμα ήταν ο Τσάβες, με τους Μπακάκη, Παντελάκη και Λιάβα να βρίσκονται στην τριάδα της άμυνας. Πέρες, Μπουζούκης και Λουίς ξεκίνησαν στη μεσαία γραμμή, με τους Μαυρία και Τορεχόν να παίζουν στις δύο πτέρυγες ως μπακ-χαφ. Στο δίδυμο της επίθεσης βρέθηκαν οι Ρόα και Λομόνακο.

Το ματς

Ο Παναιτωλικός ήταν εκείνος που μπήκε καλύτερα στο ματς, καθώς επέβαλε από νωρίς τον δικό του ρυθμό, έχοντας από το ξεκίνημα του αγώνα τον έλεγχο και την κυκλοφορία της μπάλας. Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ήρθε μόλις στο 8ο λεπτό, όταν μετά από πίεση και κλέψιμο του Μπουζούκη στον Χάνουσεκ έξω από την περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Ρόα, ο οποίος από εξαιρετική θέση έστειλε την μπάλα… απελπιστικά άουτ! Τρία λεπτά αργότερα, το μακρινό σουτ του Μπουζούκη βρήκε σε σώματα αμυντικών.

Στο 15’ άλλαξαν οι ισορροπίες του αγώνα, καθώς, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Μανθάτη από το γύρισμα του Τορεχόν. Η εσχάτη των ποινών δόθηκε μετά από έλεγχο του VAR από τον διαιτητή, Γιώργο Παπαδόπουλο, με τον Λιάβα τέσσερα λεπτά αργότερα να ανοίγει το σκορ από την άσπρη βούλα για το 0-1, νικώντας τον Μπαραγάν ο οποίος ωστόσο έπεσε στην σωστή πλευρά.

Μια εξέλιξη που όπως φάνηκε «αφύπνισε» τους γηπεδούχους, οι οποίοι και στο πρώτο μισό του ημιχρόνου είχαν μόλις μόλις 29% κατοχή της μπάλας. Η πρώτη τους τελική ήρθε στο 23ο λεπτό, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ματιέ Βαλμπουενά να περνάει λίγο πάνω από την εστία του Τσάβες, με τον Γάλλο να πρωταγωνιστή και στη φάση του 26', όταν ο Λουκίνας από κοντά στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Η Athens Kallithea συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, ψάχνοντας διαρκώς να βρει ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Από μια τέτοια προσπάθεια, ήρθε η ισοφάριση, αφού μετά από ωραία κάθετη του Ματίγια, ο Μερκάτι από τα αριστερά έκανε το γύρισμα μέσα από την περιοχή στην «καρδιά» της άμυνας, με τον Τσάβες να μπερδεύεται και να μην μπλοκάρει την μπάλα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Τορεχόν να κάνει επαφή με την μπάλα και να την στείλει άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του, γράφοντας το 1-1 στο 35ο λεπτό! Στις καθυστερήσεις του αγώνα, το σύνολο του Μάσιμο Ντονάτι είχε δύο ακόμα στιγμές, στο 45+2' με το σουτ του Μερκάτι να βρίσκει σε αμυντικό και δύο λεπτά μετά με την αδύναμη κεφαλιά του Βασιλόγιαννη.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα κατά την επανάληψη, με την Athens Kallithea να συνεχίζει και στο δεύτερο ημίχρονο να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό, την ώρα όπου η ομάδα του Αγρινίου είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Η πρώτη απειλή δεν άργησε να έρθει, αφού στο 47' η δύσκολη γυριστή κεφαλιά του Λουκίνα δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Τσάβες. Πέντε λεπτά μετά, η ομάδα του Γιάννη Πετράκη έκανε αισθητή την παρουσία της μετά από αρκετή ώρα, όταν το μακρινό σουτ που δοκίμασε ο Ρόα δυσκόλεψε αρκετά τον Μπαραγάν, ο οποίος πάντως κατάφερε και απομάκρυνε.

Ένα λεπτό μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία της Καλλιθέας στο ματς, όταν μετά από «γλυκιά» σέντρα του Βασιλόγιαννη από δεξιά, ο Λουκίνας με κεφαλιά στην κίνηση έστειλε την μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων! Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Βασιλόγιαννης από δημιουργός έγινε εκτελεστής, όμως το σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Οι γηπεδούχοι είχαν ακόμα δύο τελικές στο 68' και το 72' με τους Τζάνι και Μερκάτι αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να απειλήσουν ουσιαστικά τον αντίπαλο κίπερ. Παρά τις αλλαγές, ο ρυθμός του αγώνα όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά αμφότερες οι ομάδες δεν συμβιβάζοντας με το «Χ» και έψαχναν με ένταση και πάθος το γκολ της νίκης! Στο 78', τα σουτ των Λαχούντ και Μπελεβώνη δεν βρήκαν στόχο για τον Παναιτωλικό, με την Athens Kallithea να απαντά στα... καπάκια, με το τρομερό φαλτσαριστό σουτ του Λουκίνα να βγάζει με υπερένταση σε κόρνερ ο Τσάβες!

Τρία λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90', η Καλλιθέα έχασε μοναδική διπλή ευκαιρία για την ολική ανατροπή! Μετά από πολιορκία στα αντίπαλα καρέ, η μπάλα στρώθηκε στον Ντεμίτριους στα αριστερά, με τον Τσάβες να βγάζει με απίθανο τρόπο το πλασέ του από κοντινή απόσταση, με τον Βαλμπουενά στην εξέλιξη της φάσης να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Athens Kallithea (Μάσιμο Ντονάτι): Μπαραγάν, Μανθάτης (65' Σοΐρι), Πασαλίδης, Ισιμά Μιρέν, Ματέι, Ματίγια, Μορ, Βασιλογιάννης (65' Τζάνι), Μερκάτι (83' Ντεμέτριους), Βαλμπουενά, Λουκίνας (83' Ουλντρίκις).

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μπακάκης (66' Μλάντεν), Παντελάκης, Λιάβας (84' Κοντούρης), Τορεχόν, Μαυρίας, Πέρες, Μιγκέλ, Μπουζούκης (75' Λαχούντ), Ρόα (66' Μπελεβώνης), Λομόνακο (84' Κακιώνης).

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Βασίλης Νικολακάκης, Λάμπρος Διαμαντής

4ος: Νίκος Γεωργόπουλος

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης AVAR: Πέτρος Τσαγκαράκης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.