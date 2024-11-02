Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Superleague 2: Τελειώνει και ο Στάικος από τον Ηρακλή - Προ των πυλών ο Στολτίδης

Παρελθόν από τον Ηρακλή θα αποτελέσει και ο Θανάσης Στάικος, με τον Ιεροκλή Στολτίδη να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Γηραιού

Ηρακλής

Αλλάζει τους προπονητές σαν τα… πουκάμισα ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης και στον Ηρακλή.

Ο ιδιοκτήτης του Γηραιού αποφάσισε να αλλάξει για δεύτερη φορά στη σεζόν προπονητή, παρότι στο πρωτάθλημα της Super League 2 έχουν παιχτεί μόλις 7 αγωνιστικές. Κάπως έτσι, μετά τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο, από τον πάγκο των Θεσσαλονικιών αποχωρεί και ο Θανάσης Στάικος.

Ο 43χρονος δεν άντεξε ούτε έναν μήνα στην ομάδα, αφού είχε προσληφθεί στις 9 Οκτωβρίου. Πρόλαβε να μετρήσει μόλις δύο νίκες και ισάριθμες ήττες στο πρωτάθλημα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Superleague 2 ποδόσφαιρο ΗΡΑΚΛΗΣ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark