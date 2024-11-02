Ο Τάσος Σιδηρόπουλος σφυρίζει και αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι όμως για τη Stoiximan Super League, αλλά για ματς της Saudi Pro League, του πρωταθλήματος δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ρέφερι ορίστηκε στην αναμέτρηση μεταξύ της Αλ Ετιφάκ με την Αλ Καντίσιγια για την 9η αγωνιστική της λίγκας της Μέσης Ανατολής.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Ελλάδα, ο Στεφάν Λανουά θεωρεί ότι Σιδηρόπουλος έκανε σοβαρό λάθος με τη μη αποβολή του Μπρινιόλι στο ΑΕΚ-Άρης για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και όλα δείχνουν ότι τον βάζει στο «ψυγείο» μέχρι το τέλος του α' γύρου της Stoiximan Super League.

