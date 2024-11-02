Λογαριασμός
Σε ματς της Σαουδικής Αραβίας θα «σφυρίξει» ο Τάσος Σιδηρόπουλος

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Αλ Ετιφάκ με την Αλ Καντίσιγια για τη Saudi Pro League, έχοντας μπει στο «ψυγείο» μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου στο ελληνικό πρωτάθλημα

Τάσος Σιδηρόπουλος

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος σφυρίζει και αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι όμως για τη Stoiximan Super League, αλλά για ματς της Saudi Pro League, του πρωταθλήματος δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ρέφερι ορίστηκε στην αναμέτρηση μεταξύ της Αλ Ετιφάκ με την Αλ Καντίσιγια για την 9η αγωνιστική της λίγκας της Μέσης Ανατολής.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Ελλάδα, ο Στεφάν Λανουά θεωρεί ότι Σιδηρόπουλος έκανε σοβαρό λάθος με τη μη αποβολή του Μπρινιόλι στο ΑΕΚ-Άρης για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και όλα δείχνουν ότι τον βάζει στο «ψυγείο» μέχρι το τέλος του α' γύρου της Stoiximan Super League.

Πηγή: sport-fm.gr

