Ανώτερος ο Ολυμπιακός, έβαψε «ερυθρόλευκο» το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για τη φετινή σεζόν στη Volley League. Παρότι βρήκαν απέναντί τους έναν άκρως ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό, οι Πειραιώτες κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 3-1 σετ (23-25, 25-23, 28-30, 21-25), φεύγοντας με το τρίποντο από το κλειστό του Μετς και κάνοντας το 2/2 στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος.

Το ματς:

Το ντέρμπι ξεκίνησε με διαδοχικά λάθη από τις δύο ομάδες και με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 3-1, ενώ οι «πράσινοι» παρέμειναν στο +2, μέχρι και το 7-5. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό και έφτιαξε σερί 4-0, περνώντας για πρώτη φορά μπροστά (8-10). Νίλσεν και Πρωτοψάλτης μείωσαν σε 10-11 για τους γηπεδούχους, ενώ τα λάθος σερβίς συνέχισαν να διαδέχονται το ένα το άλλο και ο Πετρέας εκτέλεσε άψογα σε πρώτο χρόνο για το 14-14. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεφεύγουν με 22-20 και 24-21, ενώ οι «πράσινοι» κατάφεραν να μειώσουν σε 23-24, πριν χάσουν τελικά το πρώτο σετ με 25-23.

Στο ξεκίνημα του 2ου σετ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-1, 4-2 και 5-3 με πάιπ του Περίν, ενώ ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 5-5 μετά από λάθος σερβίς του Κουμεντάκη και πόντο του Νίλσεν. Σε εκείνο το σημείο του ντέρμπι οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 8-5, μετά τον δεύτερο άσο του Παγένκ και πόντο του Τράβιτσα, ενώ ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, μειώνοντας στον πόντο, 11-12 και 12-13, ενώ ισοφάρισε μετά από ώρα, σε 14-14. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν για πρώτη φορά στο 2ο σετ μετά το 1-0 (18-17) και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ, φτάνοντας στο 25-23 και ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο 3ο και συναρπαστικότερο σετ, ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς προβάδισμα τριών πόντων και πέρασε μπροστά με 8-4 χάρη σε ένα τρομερό χτύπημα του Τζούριτς, ενώ η ομάδα του Γκαλντίνι παρέμεινε στο +4 μέχρι και το 8-12, πριν ο Παναθηναϊκός φτιάξει σερί 4-0, ισοφαρίζοντας σε 12-12! Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το μικρό τους προβάδισμα, μέχρι οι γηπεδούχοι να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά στο 3ο σετ, με 19-18, ενώ ο Ολυμπιακός είχε το set ball στο 23-24, όμως ο Ατανασίεβιτς έκανε λάθος σερβίς, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 24-24. Τελικά, μετά από 6 set ball, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 30-28, κατακτώντας το 3ο σετ και κάνοντας το 2-1.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την οριακή επικράτησή τους στο 3ο σετ, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο 4ο έχοντας το προβάδισμα με 7-5, με τον Παναθηναϊκό όμως να μένει κοντά στο σκορ, μειώνοντας σε 10-12. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο του ντέρμπι ο Ολυμπιακός έφτιαξε σερί 7-1, ξεφεύγοντας με 19-11, ενώ παρότι οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν σε 18-20, τελικά είδαν τους αντιπάλους τους να φτάνουν στο 25-21 και να πανηγυρίζουν τη σημαντική νίκη.

Τα σετ: 23-25, 25-23, 28-30, 21-25

