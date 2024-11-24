Superleague: Ανατροπή με Μπάμπα στο 85' για ΠΑΟΚ, 2-1 τον Αστέρα στην Τρίπολη

Είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών για τον ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες και όταν οι συνθήκες του αγώνα το απαίτησαν ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον έριξε στον αγώνα και εκείνος τον έβγαλε ασπροπρόσωπο. Ο Μπάμπα Ράχμαν σκόραρε στο 85' και ολοκλήρωσε μια σπουδαία ανατροπή για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος πέρασε από την έδρα του Asteras AKTOR με σκορ 2-1 και ανέβηκε στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Σάββας Παντελίδης προέβη σε μόλις δύο αλλαγές συγκριτικά με το ματς με την ΑΕΚ. Ο Τσιντώτας βρέθηκε κάτω από τα γκολπόστ, με τους Άλχο, Τριανταφυλλόπουλο, Ντέλι και Χουχούμη να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Γιαμπλόνσκι και Μούμο το δίδυμο στα χαφ, Καλτσάς στο δεξί άκρο της επίθεσης, Ρεγκίς στο αριστερό και Μπαρτόλο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Μακέντα.

Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια και τους Σάστρε, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Ότο στην άμυνα, με τον πρώην μπακ της Γουλβς να αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν ο Μαντί Καμαρά με τον Οζντόεφ, δεξιά ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Κωνσταντέλιας και ο Τόμας Μουργκ πίσω από τον Τισουντάλι.

Το ματς:

Από την αρχή του αγώνα ήταν ξεκάθαρη η τακτική του Asteras AKTOR να περιμένει πίσω από την μπάλα υπομονετικά και να περιμένει την στιγμή του στην κόντρα επίθεση.

Μια τέτοια ευκαιρία παρουσιάστηκε μόλις στο 7’, όταν ο Γιαμπλόνσκι μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή, σούταρε, αλλά ο Κοτάρσκι απομάκρυνε σε κόρνερ. Αυτή ήταν και η μοναδική αξιόλογη στιγμή των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο, καθώς αναλώθηκαν σε παθητικό ρόλο.

Με τις γραμμές άμυνας του Asteras AKTOR να είναι αρκετά κοντά αλλά και λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να δημιουργήσει ευκαιρίες. Είχε μεν την κατοχή και κάποιες καλές συνεργασίες, οι οποίες όμως δεν κατέληγαν σε τελική προσπάθεια.

Η τριάδα Μουργκ – Ζίβκοβιτς – Κωνσταντέλια ήταν αμιγώς υπεύθυνη για τη δημιουργία του Δικεφάλου του Βορρά αλλά και για ότι καλό συνέβαινε, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να φτάσει σε κάποιο τέρμα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε κάποιες στιγμές με κορυφαία ένα σουτ του Οζντόεφ λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή.

Σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι, ήταν φυσικό επακόλουθο να οδηγηθούν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τον Asteras AKTOR. Ο Μιχαηλίδης έκανε το λάθος στο build-up, o Γιαμπλόνσκι πάσαρε στον... δήμιο του ΠΑΟΚ, Μακέντα (5 γκολ σε 15 ματς κόντρα στον Δικέφαλο), ο οποίος όντας ολομόναχος εντός μικρής περιοχής άνοιξε το σκορ.

Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, αλλά ο Τισουντάλι δεν εκμεταλλεύτηκε την πολύ ωραία κάθετη του Κωνσταντέλια και αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Ο δαιμόνιος Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν εξαιρετικός και προσπαθούσε να κάνει τα πάντα στο γήπεδο. Ντρίμπλες, κούρσες, κάθετες, οι οποίες όμως δεν ήταν αρκετές.

Ο Λουτσέσκου πέρασε στο παιχνίδι τους Ντεσπόντοφ και Τσάλοφ και με τον ήδη εκπληκτικό Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ έφερε τούμπα το ματς. Αρχικά μετά από πολύ ωραία συνεργασία των Τσάλοφ-Ντέλια-Ότο και τελικό αποδέκτη τον Ντεσπόντοφ, ο Δικέφαλος του Βορρά έφερε στα ίσια το ματς στο 68'.

Ακολούθησε ένα χαμένο τετ α τετ από τον Τσάλοφ, το οποίο δεν πτόησε τις προσπάθειες των παικτών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι κατάφεραν και έφτασαν στην ανατροπή στο 85', χάρη στο τρομερό γκολ του Μπάμπα Ράχμαν με το δεξί. Η ομάδα του Λουτσέσκου κράτησε μέχρι το τέλος το προβάδισμα και έφυγε θριαμβεύτρια από την Τρίπολη.

MVP:

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν καταπληκτικός καθόλη τη διάρκεια του αγώνα και διεκδικεί τον συγκεκριμένο τίτλο. Πολύ καλός επίσης και ο Ότο, αλλά πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν φυσικά ο Μπάμπα, ο οποίος έδωσε και τη νίκη.

Η σφυρίχτρα:

Ο Κατοίκος είχε να διαχειριστεί ένα εύκολο παιχνίδι, με λίγα σκληρά μαρκαρίσματα και χωρίς ένταση. Άφηνε σωστά το παιχνίδι και το βοήθησε να αποκτήσει ρυθμό καθώς δεν σφύριζε πολύ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Asteras AKTOR: Τσιντώντας – Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Ντέλι, Χουχούμης – Γιαμπλόνσκι, Μούμο – Καλτσάς, Μπαρτόλο, Ρεγκίς – Μακέντα.

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι – Σάστρε, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Ότο – Καμαρά, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τισουντάλι.

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Κωστάρας, Νικολακάκης

Τέταρτος: Μπεκιάρης

VAR: Φωτιάς





