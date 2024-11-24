Ευρωμπάσκετ 2025: Αγκαλιά με την πρόκριση η Ελλάδα, 77-67 τη Μεγάλη Βρετανία

Πήρε το... αίμα της πίσω και «αγκάλιασε» την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 η Εθνική μας ομάδα. Τρεις ημέρες μετά την ήττα στο Λονδίνο, η «γαλανόλευκη» έβγαλε αντίδραση και με «σύμμαχο» το κατάμεστο από Έλληνες φιλάθλους, Παλατάκι, επικράτησε με 77-67 της Μεγάλης Βρετανίας για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων των προκριματικών της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε το πάνω χέρι στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς ωστόσο να μπορέσει στα πρώτα τρία δεκάλεπτα να χτίσει μεγάλη και «καθαρή» διαφορά. Ωστόσο, χάρη στην πολύ καλή τέταρτη περίοδο, αλλά και τους πολλούς πρωταγωνιστές της, μπόρεσε να πάρει το τρίτο ροζ φύλλο αγώνα (3-1) και να ανέβει στην κορυφή του ομίλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την «επίσημη αγαπημένη» ήταν ο αρχηγός της, Κώστας Παπανικολάου, με τον πολύπειρο φόργουορντ να αγγίζει το triple-double, μετρώντας 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ! Πολύ καλός ήταν και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τους Μήτρου-Λονγκ (12π., 4ασ.), Χουγκάζ (9π., 6ρ.) και Λαρεντζάκη (8π., 3ασ., 4κλ.) να ακολουθούν σε απόδοση.

Το ματς:

Η Εθνική μας ομάδα, που ξεκίνησε έχοντας τους Μήτρου-Λονγκ, Λαρεντζάκη, Παπανικολάου, Χουγκάζ και Ζούγρη στην αρχική της πεντάδα, μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και χάρη στην επιθετική της άμυνα, αλλά και τα καλάθια των Ζούγρη και Μήτρου-Λονγκ, προηγήθηκε με 6-0 στο τρίλεπτο. Η Μεγάλη Βρετανία έσπασε το... ρόδι μετά από σχεδόν 4 λεπτά αγώνα, μειώνοντας σε 6-4, προτού το καλάθι του Μήτρου-Λονγκ και το γκολ-φάουλ του Παπανικολάου, ανεβάσουν τη διαφορά στο +7 και το 11-4 στο 6'. Αμφότερες πάντως οι δύο ομάδες υπέπεσαν στη συνέχεια σε αρκετά λάθη, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μείνει σε χαμηλά επίπεδα το σκορ. Με τους Ολασένι και Έλις να βρίσκουν μαζεμένα και εύκολα καλάθια, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία της «γαλανόλευκης», μειώνοντας στο 17-15 της πρώτης περιόδου.

Με το πρώτο ελληνικό τρίποντο να έρχεται δια χειρός Χουγκάζ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προηγήθηκε με 20-15, ενώ λίγο αργότερα, με νέο καλάθι του 24χρονου φόργουορντ, το σκορ έγινε 22-17 στο 13'. Σε εκείνο το σημείο, ήρθε ένα επιθετικό ξέσπασμα της Μ. Βρετανίας, η οποία με τους Ακίν, Χίσον και Έλις, έτρεξε ένα επιμέρους 7-0 σερί, προσπερνώντας για πρώτη φορά στο σκορ (22-24) στο 15'. Η είσοδος των Παπανικολάου και Ζούγρη στο παρκέ, βελτίωσε κατακόρυφα την εικόνα της «επίσημης αγαπημένης» και στις δύο άκρες του παρκέ. Με καλάθι του Καλαϊτζάκη, η Εθνική ισοφάρισε σε 24-24, για να έρθει το τρίποντο του Λαρεντζάκη (27-24), σηκώνοντας το Παλατάκι στον... αέρα! Παπανικολάου και Λούντζης πήραν την σκυτάλη στο σκοράρισμα, με τον εξαιρετικό Καλαϊτζάκη (9 πόντους στο ημίχρονο) να συνδέεται με το βρετανικό καλάθι πίσω από τα 6,75μ. για το 34-29 στο 18'! Μετά από όμορφες συνεργασίας, απόρροια της καλής και γρήγορης κυκλοφορίας, η Ελλάδα βρήκε εύκολα καλάθια με τον Ζούγρη και τον Μήτρου-Λονγκ, πηγαίνοντας έτσι στα αποδυτήρια με τη μέγιστη τιμή της διαφοράς (40-32).

Μετά από ένα νωθρό, «άναρχο» και... άστοχο δίλεπτο από τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, η Εθνική μας ομάδα βρήκε ρυθμό και βελτίωσε κατακόρυφα την εικόνα της. Με το καλάθι του Χουγκάζ, τις βολές του Παπανικολάου και το τρίποντο του Λούντζη, η Ελλάδα εκτόξευσε τη διαφορά στο +13 για το 47-34 στο 24'. Οι Αντάμου και Έλις «ξεκόλλησαν» επιθετικά τη Μ. Βρετανία, με τον Λαρεντζάκη και τον Λούντζη με το δεύτερο τρίποντό του, να απαντούν, για το 52-41 στο 26'! Κάπου εκεί, η σκληράδα των Μ. Βρετανών, αλλά και μερικά μαζεμένα λάθη της «γαλανόλευκης», έδωσαν την ευκαιρία στην ομάδα του Στούτελ να «ροκανίσει» τη διαφορά και να μειώσει σε 54-48 στο 27', προτού ο Μήτρου-Λονγκ, με ένα μεγάλο τρίποντο, γράψει το 57-50 στο 29'. Στις τελευταίες επιθέσεις, ο μόνος που μπόρεσε να σκοράρει ήταν ο Αντάμου για το 57-50 της περιόδου, με τον Παπανικολάου να σταματά με απίθανο μπλοκ τον Άκιν στη λήξη του δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Μεγάλη Βρετανία ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυναμικά στο παρκέ. Με τους Γουέλαν και Έλις να συνδέονται με το ελληνικό καλάθι, βρίσκοντας σκορ και πίσω από την γραμμή του τριπόντου, οι Βρετανοί μείωσαν σε 64-60 στο 34'. Η απάντηση της «επίσημης αγαπημένης» ήρθε από τους Παπανικολάου, Μήτρου-Λονγκ και Χουγκάζ, οι οποίοι με ένα γρήγορο 7-2 σερί, έστειλαν τη διαφορά στο +9 και το 71-62 στο 35'. Με τον κόσμο στις εξέδρες της Πυλαίας να μπαίνει στην εξίσωση του αγώνα, η «γαλανόλευκη» συνέχισε στο ίδιο επιθετικό τέμπο, διευρύνοντας συνεχώς τη διαφορά, η οποία και έφτασε μέχρι το +15 (77-62). Με το παιχνίδι να έχει κριθεί, το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν οι Βρετανοί ήταν να μειώσουν στο τελικό 77-67.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 40-32, 57-50, 77-67.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.