Τη... λύτρωση στο 92' με το γκολ του Αράο, «βρήκε» ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο, πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη κόντρα στον μαχητικό και αξιόλογο Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superleague.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναιτωλικός παρατάχθηκε με σύστημα 3-5-2, τον Τσάβες κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Σιέλης, Παντελάκης και Στάγιτς ήταν οι τρεις της άμυνας. Μαυρίας και Τορεχόν ήταν οι δύο φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, με τους Πέρες, Μπουζούκη και Λουίς να αγωνίζονται στα χαφ και τους Λομόνακο-Ρόα δίδυμο στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3, τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Γεντβάι, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Αράο, Τσέριν και Ουναΐ ήταν οι τρεις στον άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς αγωνίστηκαν στα «φτερά» του προωθημένου Γερεμέγεφ.

Το ματς:

Μετά το αναγνωριστικό ξεκίνημα, ο Παναθηναϊκός πήρε σταδιακά τον έλεγχο του ματς: διατήρησε την κατοχή της μπάλας και κέρδισε αρκετά κόρνερ, χωρίς παράλληλα να απειληθεί καθόλου από τον Παναιτωλικό, που έμοιαζε «μαγκωμένος».

Με τον Τετέ να δείχνει ιδιαίτερα ορεξάτος, μάλιστα, το «τριφύλλι» δεν άργησε να κεφαλαιοποιήσει την ανωτερότητά του, φτάνοντας σε ένα γκολ, με την συμμετοχή και του Βραζιλιάνου εξτρέμ στην φάση…

Καθώς από δική του πάσα ο Βαγιαννίδης έκανε την σέντρα από δεξιά, ο Γερεμέγεφ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι αλλά στάθηκε άτυχος, αφού η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Τσάβες. Ωστόσο ο Τζούριτσιτς ήταν… εκεί και με νέα προσπάθεια έκανε το 0-1, στο 10’.

Ο Παναθηναϊκός εξακολούθησε να είναι σωστά τακτοποιημένος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ακολουθώντας το πλάνο του Βιτόρια, έχοντας καλές αποστάσεις και βγάζοντας γρήγορα την μπάλα στην επίθεση, παίζοντας κυρίως από τα δεξιά με τον Βαγιαννίδη να ανεβάζει αισθητά την απόδοσή του.

Μάλιστα, ο δεξιός μπακ πρωταγωνίστησε στην επόμενη σπουδαία ευκαιρία της ομάδας του, στο 28ο λεπτό. Όταν ξανά από πάσα του Τετέ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τσάβες που έκανε την έξοδο, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Τετέ είδε τους Σιέλη και Μαυρία να του βάζουν στοπ σε δύο σουτ που πήγαιναν εστία.

Έχοντας το μομέντουμ και εμφανώς καλύτεροι του αντιπάλου τους, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ψάχνουν το δεύτερο τέρμα που θα τους έδινε μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη, αλλά δεν το βρήκαν. Με τον Τσάβες να βγάζει εντυπωσιακά την κεφαλιά του Αράο, στο 37’.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με κεκτημένη ταχύτητα και να χάνει μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το 0-2, μόλις στο 47ο λεπτό...

Καθώς από την κάθετη πάσα του Τετέ στον Γερεμέγεφ, εκείνος βγαίνει απέναντι από τον Τσάβες, έκανε το «σκαφτό», αλλά ο δεύτερος βρήκε λίγο την μπάλα ενώ ο Παντελάκης έδιωξε μακριά στη συνέχεια.

Ωστόσο, κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Παναιτωλικός βρήκε την ισοφάριση στο 52’, μετά την σέντρα του Τορεχόν και το φοβερό σουτ του Μπουζούκη, ενώ υπήρξε διαμαρτυρία για φάουλ του Λομόνακο στον Ίνγκασον…

Έχοντας πάρει ψυχολογία, μάλιστα, έφτασε κοντά και στην ολική επαναφορά, με τον Βαγιαννίδη να βάζει ωστόσο την κόντρα στον Μπουζούκη, πέντε λεπτά μετά, σε μια φάση που ξεκίνησε από μη καταλογισθέν φάουλ του Λομόνακο στον Ίνγκασον.

Η μπάλα συνέχισε να πηγαίνει… πάνω κάτω, με τον Τετέ να χάνει την επόμενη μεγάλη ευκαιρία στο 62ο λεπτό, μετά από φοβερή ατομική ενέργεια και τελείωμα που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Τσάβες.

Για να τον μιμηθεί ο Πέρες στο 81’, που αστόχησε αν και αμαρκάριστος στο πρώτο δοκάρι, μετά από το επικίνδυνο γύρισμα του Λομόνακο.

Τελικά, οι «πράσινοι» γλίτωσαν την… αυτοκτονία, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, καθώς από τρομερή ασίστ του Μπακασέτα και άψογη εκτέλεση του Αράο, ήρθε το 1-2 και μαζί η λύτρωση.

MVP: Πολλοί άλλοι θα (έπρεπε να) ήταν οι υποψήφιοι για το εν λόγω βραβείο, όπως ο Τετέ με τον Γιώργο Βαγιοαννίδη ή τον Γιάννη Μπουζούκη. Ωστόσο, από την στιγμή που ο Γουίλιαν Αράο έκρινε τον νικητή με το γκολ του στις καθυστερήσεις, δίνει αυτόματα τον έξτρα πόντο στον Βραζιλιάνο μέσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν πολύ καλός και ανασταλτικά.

Η «σφυρίχτρα»: Πολλά τα παράπονα που έχουν οι φιλοξενούμενοι από τον διαιτητή Βεργέτη και τα σφυρίγματά του τόσο στην φάση της ισοφάρισης του Παναιτωλικού, που θεωρούν ότι υπήρξε φάουλ. Όσο και στην ευκαιρία των γηπεδούχων που λίγο έλειψε να γίνει το 2-1, με τον τηλεοπτικό φακό να επιβεβαιώνει ότι έγινε επιθετικό του Λομόνακο στον Ίνγκασον, που δεν καταλογίστηκε ποτέ… Σωστή η δεύτερη κίτρινη κάρτα που έφερε την αποβολή του Παντελάκη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Σιέλης, Παντελάκης, Στάγιτς, Μαυρίας, Μπουζούκης, Πέρες, Λουίς (55' Λιάβας), Τορεχόν, Λομόνακο, Ρόα (55' Λαχούντ).

Έμειναν στον πάγκο: Παρδαλός, Μπακάκης, Μλάντεν, Κοντούρης, Μπελεβώνης, Αγαπάκης, Νικολάου.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι. Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν (64' Μπακασέτας), Ουναΐ, Τετέ, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς (64' Πελίστρι).

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Μαξ, Σένκεφελντ, Κώτσιρας, Ζέκα, Μαντσίνι, Σπόραρ.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας).

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Γιώργος Χριστοδούλου (Ημαθίας).

4ος διαιτητής: Δημήτρης Μπεκιάρης (Κορίνθου).

VAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας).

AVAR: Κώστας Πουλικίδης (Δράμας).

