Αλλαγή στις ώρες τριών αγώνων στην 9η αγωνιστική ανακοίνωσε η Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, τα ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού άλλαξαν ώρα και πήγαν νωρίτερα ελέω του ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ που διεξάγεται την ίδια ημέρα.

Επίσης, το Athens Kallithea-Ατρόμητος πήγε στις 21:30 αντί για 17:00.

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της 9ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι ακόλουθοι αγώνες αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

*Ο αγώνας ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 27.10.2024 στις 17:00 (αντί για 18:00).

*Ο αγώνας ATHENS KALLITHEA – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ θα διεξαχθεί την Κυριακή 27.10.2024 στις 21:30 (αντί για 17:00).

*Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ, θα διεξαχθεί την Κυριακή 27.10.2024 στις 18:00 (αντί για 20:30).

Πηγή: skai.gr

