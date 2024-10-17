Την αναβολή του αγώνα του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Η ομοσπονδία έκανε αποδεκτό το αίτημα των «πράσινων» από τον Γιάννη Αλαφούζο, το οποίο και έγινε άμεσα αποδεκτό, όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση, από τον Μάκη Γκαγκάτση.

Θυμίζουμε ότι την ημέρα που είχε αρχικά οριστεί το παιχνίδι θα τελεστεί η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ στην Αγγλία με τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» και γενικότερα σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, να θέλει να δώσει το «παρών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνεται η αναβολή του αγώνα Ατρόμητος-Παναθηναϊκός για την 1η αγωνιστική της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο συγκεκριμένος αγώνας είχε οριστεί για τις 30/10/2024, όμως τη συγκεκριμένη ημέρα θα τελεστεί η κηδεία του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας και του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ, που έφυγε πρόωρα και απροσδόκητα από τη ζωή.

Το αίτημα για αναβολή, το οποίο έγινε άμεσα δεκτό, απηύθυνε προς τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος.

Πηγή: skai.gr

