Superleague 2: Υγιεινός περίπατος για Μακεδονικό, 3-1 τον ΠΑΟΚ Β από το ημίχρονο

Μακεδονικός… από ημίχρονο! Η ομάδα του Σάκη Παπαβασιλείου καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τον ΠΑΟΚ Β, επικρατώντας με σκορ 3-1 για να πάρει το τέταρτο τρίποντό του στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια.

Κάπως έτσι, ανέβηκε μόνη δεύτερη στη βαθμολογία του 1ου ομίλου της Super League 2, ούσα στο -9 από την πρωτοπόρο ΑΕΛ, ενώ ο «δικέφαλος του βορρά» έγραψε την 5η διαδοχική του ήττα και έμεινε στους 14 πόντους.

Ο Μακεδονικός μπήκε με το πόδι στο γκάζι, για να ανοίξει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με τον Λεωνιδόπουλο. Η συνέχεια ήταν ανάλογη, με τους γηπεδούχους να είναι καταιγιστικοί και να βρίσκουν άλλα δύο τέρματα πριν το 20λεπτο, καθαρίζοντας επί της ουσίας το ματς. Πρώτα με το πέναλτι του Ταβάρες στο 16’ και δύο λεπτά αργότερα με τον Γιακουμάκη για το 3-0 στο 18ο λεπτό.

Ο ΠΑΟΚ Β αντέδρασε και μείωσε με το πέναλτι του Ουρτάδο στο 22ο λεπτό, με τον Κολομβιανό να πετυχαίνει το 7ο τέρματα του στη φετινή σεζόν, διαμορφώνοντας το 3-1 του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε δραματικά. Ο Μακεδονικός είχε τον έλεγχο και περιόριζε την επιθετική δραστηριότητα του ΠΑΟΚ Β, με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν απογοητευμένοι, φτιάχνοντας λιγότερες τελικές προς την εστία. Το 3-1 παρέμεινε και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις στην επανάληψη, με τους γηπεδούχους να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία, επιβεβαιώνοντας πως διανύει μια εξαιρετική σεζόν.

