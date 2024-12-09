Παναθηναϊκός: Η ομιλία του Βιτόρια στους παίκτες μετά το 1-0 στην Τρίπολη

Έφτασε σε σημείο να κραυγάζει κι εκείνος, βγάζοντας την ένταση και την πίεση της στιγμής. Ο Ρουί Βιτόρια απήλαυσε τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 1-0 απέναντι στον Asteras AKTOR και λίγο μετά τη λήξη του ματς στην Τρίπολη, όπως το συνηθίζει, ξαναμίλησε στους παίκτες του.

«Αξίζατε αυτή τη νίκη, δουλέψατε πολύ, δουλεύετε τρομερά, πολεμάτε και ήσασταν εξαιρετικοί» είπε ο Πορτογάλος κόουτς στους παίκτες του που ήταν τρελαμένοι από τη νίκη.

Δείτε όσα «έπιασε» ο φακός της παρακάμερας του Παναθηναϊκού:

