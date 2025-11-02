Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, μένοντας στο 0-0 απέναντι στην αξιόμαχη Καβάλα για την 8η αγωνιστική του Α' ομίλου της Super League 2.

Οι Ηπειρώτες είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως οι φιλοξενούμενοι έδειξαν εξαιρετική αμυντική συνοχή και κράτησαν με δυσκολία ανέπαφη την εστία τους.

Ο ΠΑΣ έμεινε στην 9η θέση της κατάταξης με μόλις 5 βαθμούς, ενώ η Καβάλα βρίσκεται έναν βαθμό πάνω από τον «Άγιαξ της Ηπείρου» και την 8η θέση.

Την ίδια ώρα για την 8η αγωνιστική του Β' ομίλου, το Αιγάλεω πανηγύρισε μια σπουδαία και δραματική νίκη με σκορ 1-0 επί των Χανίων, χάρη στο γκολ του Κουιρουκίδη στις καθυστερήσεις.

Το «Σίτι» πήρε πολύτιμη ανάσα στη βαθμολογία καθώς ανέβηκε στην 7η θέση με 9 βαθμούς, ενώ τα Χανιά γνώρισαν μια πικρή ήττα που τα κρατά χαμηλά, στην 8η θέση και τους 6 βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Α ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 1/11



ΠΑΟΚ Β–Μακεδονικός 3-0

Νέστος Χρυσούπολης-Νίκη Βόλου 0-0



Κυριακή 2/11

Καμπανιακός– Αστέρας Β AKTOR 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα 0-0



Β ΟΜΙΛΟΣ



Σάββατο 1/11

Athens Kallithea FC-Μαρκό 1-1

Καλαμάτα-Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β-Ηλιούπολη 2-3

Κυριακή 2/11

Ελλάς Σύρου-Πανιώνιος 1-2

Αιγάλεω-Χανιά 1-0

Επόμενη αγωνιστική

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Καμπανιακός-ΠΑΟΚ Β

Νίκη Βόλου-Μακεδονικός

Ηρακλής-ΠΑΣ Γιάννινα

Νέστος Χρυσούπολης-Αναγέννηση Καρδίτσας

Asteras B AKTOR-Καβάλα

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Καλαμάτα-Ελλάς Σύρου

Χανιά-Πανιώνιος

Ηλιούπολη-Athens Kallithea

Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β

Παναργειακός-Μαρκό

