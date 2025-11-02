Άμεση ήταν η επιστροφή του Πανιωνίου στις νίκες, καθώς οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν 2-1 της Ελλάδας Σύρου εκτός έδρας και παρέμειναν στο -2 από την Καλαμάτα στη βαθμολογία του 2ου ομίλου της Super League 2.

Οι νησιώτες μπήκαν δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν στο πέμπτο μόλις λεπτό με τον Προβυδάκη, ωστόσο ο Μόρσεϊ ισοφάρισε στο 39’ και ο Βοΐλης ολοκλήρωσε τη σπουδαία ανατροπή στο 84’.

Στον 1ο όμιλο, ο Ηρακλής έμεινε στο 1-1 με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα, χάνοντας την ευκαιρία να ξεφύγει στο +3 από τη Νίκη Βόλου.

Ο Γηραιός προηγήθηκε με τον Παναγιωτίδη στο 38’, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Μπούση στο 70ό λεπτό.

Η Αναγέννηση μοιράζεται τη δεύτερη θέση μαζί με Νίκη και Asteras B AKTOR, που επιβλήθηκε 1-0 του Καμπανιακού στη Χαλάστρα με γκολ του Φρίμπονγκ (58’) και συνέχισε την ανοδική του πορεία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Α ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 1/11



ΠΑΟΚ Β–Μακεδονικός 3-0

Νέστος Χρυσούπολης-Νίκη Βόλου 0-0



Κυριακή 2/11

Καμπανιακός– Αστέρας Β AKTOR 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής (14:00)

ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα (14:00)



Β ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 1/11

Athens Kallithea FC-Μαρκό 1-1

Καλαμάτα-Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β-Ηλιούπολη 2-3

Κυριακή 2/11

Ελλάς Σύρου-Πανιώνιος 1-2

Αιγάλεω-Χανιά (15:00)

Επόμενη αγωνιστική

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Καμπανιακός-ΠΑΟΚ Β

Νίκη Βόλου-Μακεδονικός

Ηρακλής-ΠΑΣ Γιάννινα

Νέστος Χρυσούπολης-Αναγέννηση Καρδίτσας

Asteras B AKTOR-Καβάλα

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Καλαμάτα-Ελλάς Σύρου

Χανιά-Πανιώνιος

Ηλιούπολη-Athens Kallithea

Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β

Παναργειακός-Μαρκό

