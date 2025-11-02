Άμεση ήταν η επιστροφή του Πανιωνίου στις νίκες, καθώς οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν 2-1 της Ελλάδας Σύρου εκτός έδρας και παρέμειναν στο -2 από την Καλαμάτα στη βαθμολογία του 2ου ομίλου της Super League 2.
Οι νησιώτες μπήκαν δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν στο πέμπτο μόλις λεπτό με τον Προβυδάκη, ωστόσο ο Μόρσεϊ ισοφάρισε στο 39’ και ο Βοΐλης ολοκλήρωσε τη σπουδαία ανατροπή στο 84’.
Στον 1ο όμιλο, ο Ηρακλής έμεινε στο 1-1 με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα, χάνοντας την ευκαιρία να ξεφύγει στο +3 από τη Νίκη Βόλου.
Ο Γηραιός προηγήθηκε με τον Παναγιωτίδη στο 38’, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Μπούση στο 70ό λεπτό.
Η Αναγέννηση μοιράζεται τη δεύτερη θέση μαζί με Νίκη και Asteras B AKTOR, που επιβλήθηκε 1-0 του Καμπανιακού στη Χαλάστρα με γκολ του Φρίμπονγκ (58’) και συνέχισε την ανοδική του πορεία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:
Α ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 1/11
ΠΑΟΚ Β–Μακεδονικός 3-0
Νέστος Χρυσούπολης-Νίκη Βόλου 0-0
Κυριακή 2/11
Καμπανιακός– Αστέρας Β AKTOR 1-2
Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής (14:00)
ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα (14:00)
Β ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 1/11
Athens Kallithea FC-Μαρκό 1-1
Καλαμάτα-Παναργειακός 5-1
Ολυμπιακός Β-Ηλιούπολη 2-3
Κυριακή 2/11
Ελλάς Σύρου-Πανιώνιος 1-2
Αιγάλεω-Χανιά (15:00)
Επόμενη αγωνιστική
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Καμπανιακός-ΠΑΟΚ Β
Νίκη Βόλου-Μακεδονικός
Ηρακλής-ΠΑΣ Γιάννινα
Νέστος Χρυσούπολης-Αναγέννηση Καρδίτσας
Asteras B AKTOR-Καβάλα
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Καλαμάτα-Ελλάς Σύρου
Χανιά-Πανιώνιος
Ηλιούπολη-Athens Kallithea
Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β
Παναργειακός-Μαρκό
