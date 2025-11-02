Την αήττητη πορεία της από τις 13 Σεπτεμβρίου σε όλες τις διοργανώσεις συνεχίζει η Σαμσουνσπόρ. Η εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ (θα την υποδεχτεί στις 11/12) στο Conference League πέρασε με 3-1 από την έδρα της Κόνιασπορ για την 11η αγωνιστική και σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση με 20 βαθμούς.

Ο Άντονι Μουσάμπα στο 5’ και ο Σερίφ Ντιαέ στο 13’ έδωσαν γρήγορα μεγάλο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, ο Λιούμπομιρ Σάτκα έκανε στο 57’ το 0-3 και για τους γηπεδούχους μείωσε δύο λεπτά μετά ο Μεχμέτ Ναγίρ.

