Επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στην 3η θέση η Γιουβέντους

Επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις για τη Γιουβέντους, η οποία το βράδυ του Σαββάτου νίκη πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-1 τη Λέτσε στο Τορίνο, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Serie A!
Οι «μπιανκονέρι» μπήκαν στο παιχνίδι με γκολ από τα... αποδυτήρια, αφού, μόλις στο 2ο λεπτό, ο Κόουπμαϊνερς άνοιξε το σκορ με όμορφο διαγώνιο σουτ μόλις στα 96 δευτερόλεπτα αγώνα! Στο 33', ήταν η σειρά του Γιλντίζ να «χτυπήσει», με τον νεαρό Τούρκο μεσοεπιθετικό με πλασέ στην κίνηση από το ύψος της μεγάλης περιοχής να γράφει το 2-0.
Έκτοτε, οι γηπεδούχοι σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες για ένα ακόμη γκολ, το οποίο και βρήκαν οι φιλοξενούμενοι στο 87' με τον Μπασκιρότο.
Κάπως έτσι, η «βέκια σινιόρα» ανέβηκε στους 59 βαθμούς και την 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας ένα ματς περισσότερο από την 4η Αταλάντα (58β.).
Η 32η αγωνιστική
Παρασκευή, 11/4
Ουντινέζε-Μίλαν 0-4
(42' Λεάο, 45' Πάβλοβιτς, 74' Τεό, 81' Ρέιντερς)
Σάββατο, 12/4
Βενέτσια-Μόντσα 1-0
(72' Φίλα)
Ίντερ-Κάλιαρι 3-1
(13’ Αρναούτοβιτς, 26’ Λαουτάρο, 55’ Μπίσεκ – 48’ Πίκολι)
Γιουβέντους-Λέτσε 2-1
(2' Κόουπμαϊνερς, 33' Γιλντίζ - 87' Μπασκιρότο)
Κυριακή, 13/4
Αταλάντα-Μπολόνια 13:30
Φιορεντίνα-Πάρμα 16:00
Βερόνα-Τζένοα 16:00
Κόμο-Τορίνο 19:00
Λάτσιο-Ρόμα 21:45
Δευτέρα, 14/4
Νάπολι-Έμπολι 21:45
H επόμενη (33η) αγωνιστική:
Σάββατο 19/04
Λέτσε-Κόμο 16.00
Μόντσα-Νάπολι 19.00
Ρόμα-Βερόνα 21.45
Κυριακή 20/04
Έμπολι-Βενέτσια 16.00
Μπολόνια-Ίντερ 19.00
Μίλαν-Αταλάντα 21.45
Δευτέρα 21/04
Πάρμα-Γιουβέντους 21.45
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.