Επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στην 3η θέση η Γιουβέντους

Επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις για τη Γιουβέντους, η οποία το βράδυ του Σαββάτου νίκη πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-1 τη Λέτσε στο Τορίνο, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Serie A!

Οι «μπιανκονέρι» μπήκαν στο παιχνίδι με γκολ από τα... αποδυτήρια, αφού, μόλις στο 2ο λεπτό, ο Κόουπμαϊνερς άνοιξε το σκορ με όμορφο διαγώνιο σουτ μόλις στα 96 δευτερόλεπτα αγώνα! Στο 33', ήταν η σειρά του Γιλντίζ να «χτυπήσει», με τον νεαρό Τούρκο μεσοεπιθετικό με πλασέ στην κίνηση από το ύψος της μεγάλης περιοχής να γράφει το 2-0.

Έκτοτε, οι γηπεδούχοι σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες για ένα ακόμη γκολ, το οποίο και βρήκαν οι φιλοξενούμενοι στο 87' με τον Μπασκιρότο.

Κάπως έτσι, η «βέκια σινιόρα» ανέβηκε στους 59 βαθμούς και την 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας ένα ματς περισσότερο από την 4η Αταλάντα (58β.).

Η 32η αγωνιστική

Παρασκευή, 11/4

Ουντινέζε-Μίλαν 0-4

(42' Λεάο, 45' Πάβλοβιτς, 74' Τεό, 81' Ρέιντερς)

Σάββατο, 12/4

Βενέτσια-Μόντσα 1-0

(72' Φίλα)

Ίντερ-Κάλιαρι 3-1

(13’ Αρναούτοβιτς, 26’ Λαουτάρο, 55’ Μπίσεκ – 48’ Πίκολι)

Γιουβέντους-Λέτσε 2-1

(2' Κόουπμαϊνερς, 33' Γιλντίζ - 87' Μπασκιρότο)

Κυριακή, 13/4

Αταλάντα-Μπολόνια 13:30

Φιορεντίνα-Πάρμα 16:00

Βερόνα-Τζένοα 16:00

Κόμο-Τορίνο 19:00

Λάτσιο-Ρόμα 21:45

Δευτέρα, 14/4

Νάπολι-Έμπολι 21:45

H επόμενη (33η) αγωνιστική:

Σάββατο 19/04

Λέτσε-Κόμο 16.00

Μόντσα-Νάπολι 19.00

Ρόμα-Βερόνα 21.45

Κυριακή 20/04

Έμπολι-Βενέτσια 16.00

Μπολόνια-Ίντερ 19.00

Μίλαν-Αταλάντα 21.45

Δευτέρα 21/04

Πάρμα-Γιουβέντους 21.45

