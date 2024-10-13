ΑΕΚ Β και Καλαμάτα ήρθαν ισόπαλες με 2-2, στο Σεραφείδειο, για την 4η αγωνιστική του Β' ομίλου της Super League 2, με την πρώτη να χάνει, βάσει εξέλιξης του ματς την ευκαιρία να πάρει ένα σημαντικό «τρίποντο» και τη δεύτερη να αφήνει δύο πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια για άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.

Η «Ένωση» μπήκε πολύ δυνατά και πήρε το προβάδισμα με… γκολ από τα αποδυτήρια, καθώς ο Κοντονίκος με διαγώνιο σουτ από θέση μέσα αριστερά, άνοιξε το σκορ μόλις στο 3’ της αναμέτρησης.

Μάλιστα, από τη νέα επίθεση της δεύτερης ομάδας της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, ο Σόσα κατέβασε την μπάλα μέσα στην περιοχή και δεξιά, σούταρε από το ύψος του πέναλτι και πέτυχε το 2-0, τρία λεπτά μετά…

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ο Μορέιρα έκανε την παράλληλη σέντρα από την αριστερή πλευρά, ο Γρίβας σούταρε, ο Μπαράλες μπήκε στην πορεία της μπάλας και με «τακουνάκι» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 2-1 για την «μαύρη θύελλα».

Ενώ η Καλαμάτα… μιμήθηκε τον αντίπαλό της και έφτασε σχεδόν άμεσα σε ένα δεύτερο τέρμα: όταν ο Παμλίδης σούταρε με δύναμη έξω από την μεγάλη περιοχή, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Θεοχάρη και έκανε το 2-2, στο 39’!

Το δεύτερο ημίχρονο, αντιθέτως, δεν είχε πολλές καλές στιγμές, αφού κυριάρχησαν οι μονομαχίες και τα… νεύρα, όπως στην φάση όπου οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή του Μπαράλες από τον Μανίσα, στο 54’.

Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για γκολ, πάντως, άνηκαν στους «κιτρινόμαυρους», όταν από σέντρα του Ρουκουνάκη, ο Θεοδωρίδης έκανε την κεφαλιά, με τον Κότσαρη να διώχνει ενστικτωδώς στο 67’, διατηρώντας το 2-2.

Ο ίδιος παίκτης, δε, δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα ούτε και πέντε λεπτά αργότερα, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία, στο τετ α τετ τους.

Με την ΑΕΚ Β μάλιστα να μένει με 10 παίκτες στο 85ο λεπτό, λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Θεοδωρίδη, αλλά και χωρίς νίκη για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.

Την ώρα που η Καλαμάτα πήγε να «κλέψει» τη νίκη, με τον Θεοχάρη να διώχνει με δυσκολία την εκτέλεση φάουλ του Μορέιρα στις καθυστερήσεις, παρέμεινε αήττητη και ανέβηκε στην κορυφή, αλλά με ματς παραπάνω ενώ δεν κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική.

