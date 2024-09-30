Super League 2: Δίκαιη μοιρασιά για Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β

Η Νίκη Βόλου υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ Β στο Πανθεσσαλικό στο ματς που έριξε την αυλαία στην 2η αγωνιστική του Α' Ομίλου της Super League 2, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1 έπειτα από ένα κλειστό παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και άνοιξαν το σκορ με τον Βερνάρδο στο 13', ωστόσο από εκείνο το σημείο και έπειτα ο ΠΑΟΚ Β' ανέλαβε τα ηνία του αγώνα και παραλίγο να κεφαλαιοποιήσει την υπεροχή του με τον Κανίς στο 23', αλλά το σουτ του βρήκε στο δοκάρι και έφυγε άουτ.

Ο αγώνας είχε λιγοστές φάσεις και αρκετά χαμηλό ρυθμό, με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι καλό, αλλά τη Νίκη Βόλου να αμύνεται σθεναρά. Ωστόσο ότι δεν κατάφερε να κάνει ο Κανίς στο 23', το έπραξε στο 65', καθώς ισοφάρισε με πέναλτι.

Οι δύο ομάδες προτίμησαν να μην πάρουν περαιτέρω ρίσκα και να συμβιβαστούν με την ισοπαλία. Αυτός ήταν ο πρώτος βαθμός της Νίκης Βόλου στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ Β σε 2 αγώνες στη Super League 2 έχει έρθει ισάριθμες φορές ισόπαλος.

Νίκη Βόλου (Ξηροφώτος): Τσέλιος, Οικονομόπουλος, Κούφας, Νταμιάν Σίλβα, Σαλαμούρας, Τσιλιγγίρης (Δουμτσής 69') , Βερνάρδος, Ταβάρες, Προδρομίτης, Σαποβάλοφ (Σπυρίδης 73'), Τζιώρας (Άριας 68').

ΠΑΟΚ Β (Παπαβασιλείου – Ταξίδης): Μοναστηρλής, Τσαούσης, Σινανάι, Λαγωνίδης, Τασιούρας (Κουλούρης 67'), Τσοπούρογλου, Γρόσδης (Ρούμιαντσεβ 67'), Γκούμας (Σπυράκος 67') , Κανίς, Σμυρλής, Ουρτάδο (Φίλων 46').

