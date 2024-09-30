Λογαριασμός
Κλήθηκε στην εθνική Πολωνίας για τα παιχνίδια του Οκτωβρίου ο Ντραγκόφσκι

Στην αποστολή της εθνικής Πολωνίας για τα επερχόμενα παιχνίδια της με Πορτογαλία και Κροατία στο Nations League, βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι

Ντραγκόφσκι

Κλήθηκε στην εθνική Πολωνίας ο Ντραγκόφσκι. Tο όνομα του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνα των ποδοσφαιριστών που θα βρίσκονται στη διάθεση του Μίχαλ Πρόμπιερζ για τα επερχόμενα παιχνίδια της ομάδας του κόντρα σε Πορτογαλία (12/10) και Κροατία (15/10), για την 1η κατηγορία του Nations League.

Από την άλλη, εκτός αποστολής, όπως και στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, έμεινε ο μέσος της ΑΕΚ, Ντάμιαν Σιμάνσκι, όπως επίσης και ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Τόμας Κετζιόρα.

Η Πολωνία νίκησε με 3-2 την Σκωτία και ηττήθηκε με 1-0 από την Κροατία στα πρώτα της παιχνίδια για το φετινό Nations League, ούσα στην 3η θέση του ομίλου της.

