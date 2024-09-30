EuroLeague: Με τον πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό κάνει τζάμπολ στο παρκέ του Novasports

H πολυπόθητη στιγμή έφτασε! Η EuroLeague της νέας σεζόν ετοιμάζεται για τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου και αναμένεται πιο συναρπαστική από κάθε άλλη φορά και με περισσότερο θέαμα στο παρκέ του Novasports με περισσότερες από 320 αναμετρήσεις και 180 Playmakers εκπομπές.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός AKTOR, ο φιλόδοξος Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μονακό, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι υπόλοιπες 12 ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες θα ξεκινήσουν τον φετινό μαραθώνιο την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024.

Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί με την 34η αγωνιστική στις 10-11 Απριλίου 2025, θα περιλαμβάνει οκτώ εβδομάδες με διπλές αγωνιστικές ενώ τα ντέρμπι των «αιωνίων» θα διεξαχθούν στις 8 Νοεμβρίου 2024 και 14 Μαρτίου 2025. Οι αγώνες Play-In Showdown που θα κρίνουν ποιες δυο ομάδες από τις θέσεις 7-10 θα συμμετέχουν στα προημιτελικά, θα διεξαχθούν στις 15 και 18 Απριλίου 2025. Τα Play Offs θα διεξαχθούν στο διάστημα 22/4-7/5 και θα δώσουν τα 4 πολύτιμα εισιτήρια για το Final Four που θα διεξαχθεί στις 23-25 Μαΐου 2025 (η τοποθεσία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί).

Ξεκίνημα λοιπόν για τη φετινή σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου με τον εκτός έδρας αγώνα του 7αστερου πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου (3/10, 19:45). Την ίδια στιγμή ο φιλόδοξος και ενισχυμένος Ολυμπιακός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (4/10, 20:30).

Το Novasports υποδέχεται για 21η σεζόν τη διοργάνωση και η απόλυτη μπασκετική εκπομπή Playmakers και οι Novasports Basketball experts θα δώσουν το & παρών &σε κάθε αγωνιστική ημέρα με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη σε περισσότερες από 320 αναμετρήσεις και 180 εκπομπές. Οι οικοδεσπότες Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Δώρα Παντέλη με τους Basketball experts του Novasports και σημαντικούς καλεσμένους από τον χώρο του μπάσκετ θα αναλύουν και θα σχολιάζουν όλα όσα γίνονται κάθε βραδιά στα ευρωπαϊκά παρκέ. Το “countdown” για την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν θα κάνει η εκπομπή Playmakers την Τετάρτη 2/10, μια μέρα πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δραστηριότητα, καλύπτοντας όλα τα νέα, τα ρόστερ, τις εκπλήξεις και τις προβλέψεις, τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις υπόλοιπες ομάδες που θα συνθέτουν τον χάρτη της φετινής διοργάνωσης.

Το EuroLeague Fantasy Challenge, η ειδική ενότητα στο επίσημο site του novasports.gr, περιμένει και φέτος τους φίλους του μπάσκετ να δημιουργήσουν μια Fantasy ομάδα με τους αγαπημένους του παίκτες για την EuroLeague και το EuroCup, να ανταγωνιστούν τους φίλους του σε ιδιωτικά πρωταθλήματα και να κερδίσουν μοναδικά δώρα!

Το EuroLeague Fantasy Challenge είναι το επίσημο Fantasy παιχνίδι των EuroLeague & EuroCup https://greekfantasychallenge.novasports.gr/el/home

Όλες οι εκπομπές θα μεταδίδονται παράλληλα στο κανάλι του Novasports στο YouTube στην ενότητα Live ενώ όλη η αρθρογραφία με τα τελευταία νέα, videos, συνεντεύξεις, highlights, ειδικά αφιερώματα & experts analysis θα αναρτώνται στην ενότητα EuroLeague του novasports.gr.

Επίσης, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Τρίτη 1/10, στις 21:00 το πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ EuroLeague Originals: Rivalries, που επικεντρώνεται στο «αιώνιο» ντέρμπι των Φενέρμπαχτσέ και Αναντολού Εφες της Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, η άλλη μεγάλη μπασκετική διοργάνωση που καλύπτει το Novasports, τo EuroCup ξεκίνησε δυναμικά την περασμένη εβδομάδα με τον Άρη Μidea να εκπροσωπεί τη χώρα μας. Η κανονική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 5 Φεβρουαρίου 2025. Οι πρώτες δύο ομάδες των δύο ομίλων προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά (11-12 Μαρτίου 2025) ενώ αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις 3-6 θα παλέψουν για τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια των προημιτελικών (4-5 Μαρτίου 2025). Οι ημιτελικοί (25 Μαρτίου-2 Απριλίου 2025) καθώς και ο τελικός (8-16 Απριλίου 2025) θα κριθούν στις δυο νίκες. Ο Άρης Midea, για την 2 η αγωνιστική θα υποδεχθεί την τουρκική Άνκαρα (2/10, 20:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 1 Οκτωβρίου

19:00 EuroCup – 2η αγωνιστική: Μπαχτσεσεχίρ-Μπεσίκτας Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις-Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 EuroCup: Ουλμ-Μπανταλόνα Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:00 EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια-Βενέτσια Novasports5 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου

20:00 EuroCup: Άρης Midea-Άνκαρα Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και του Ευγένιου Δαδαλιάρα

20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ-Γκραν Κανάρια Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:30 EuroCup: Μπουργκ-Κλουζ Ναπόκα Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 EuroCup: Βαλένθια-Αμβούργο Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 Playmakers (έναρξη σεζόν EuroLeague) Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και της Δώρας Παντέλη

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρας Παντέλη

19:45 EuroLeague – 1η αγωνιστική: Άλμπα Βερολίνου-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Μπαρτσελόνα Novasports2 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

20:00 EuroLeague: Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Παρτίζαν Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

21:45 EuroLeague: Μπάγερν-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:00 EuroLeague: Μακάμπι-Βιλερμπάν Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου

19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:30 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

22:00 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Αναντολού Εφες Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:00 EuroLeague: Παρί-Ερυθρός Αστέρας Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και

να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

