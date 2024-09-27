Super League 2: Η 2η αγωνιστική ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Η Super League 2 παίζει ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr και η 2η αγωνιστική θα είναι θεαματική.

Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 15.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, με τον αέρα της νίκης στην προηγούμενη αγωνιστική, παίζει στην έδρα του με τον πάντα δυνατό ΗΡΑΚΛΗ.

Και την Κυριακή στις 12.00 το μεσημέρι, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, μέσα στην έδρα του, κυνηγά τους 3 βαθμούς κόντρα στα ΧΑΝΙΑ.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID, το

skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports

και monobala.gr:

