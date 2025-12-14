Super League: Τα μεγάλα ραντεβού σε Αγρίνιο, Περιστέρι, Λεωφόρο και Θεσσαλονίκη

Η 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται με σημαντικές αναμετρήσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τόσο την κορυφή όσο και τη μάχη της βαθμολογίας, με το σημερινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια με έντονο ιστορικό και ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα ζευγάρι που τα τελευταία χρόνια έχει προσφέρει γκολ και εναλλαγές συναισθημάτων. Η περσινή νίκη των γηπεδούχων έβαλε τέλος στο αήττητο σερί της Ένωσης στην πόλη, ενώ αρκετές μεταξύ τους αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί με σκορ και από τις δύο πλευρές. Οι «κιτρινόμαυροι» θυμούνται ακόμη τη μεγαλύτερη νίκη τους στο Αγρίνιο, το 4-1 της σεζόν 2017-18, όμως γνωρίζουν πως η έδρα παραμένει απαιτητική.

Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να έχει πάρει τις δύο τελευταίες νίκες στην έδρα των Περιστεριωτών, βάζοντας τέλος σε ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων του Ατρομήτου. Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις έχουν προσφέρει κατά καιρούς μεγάλα σκορ και έντονες μονομαχίες.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, σε ένα από τα πιο ιστορικά ζευγάρια του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις χαρακτηρίζονται από μικρές διαφορές στο σκορ, με το 2-1 να εμφανίζεται συχνά, ενώ συνολικά ο Ολυμπιακός διατηρεί οριακό προβάδισμα στις νίκες.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στη Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Βόλο. Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες απέναντι σε έναν αντίπαλο που έβαλε τέλος στο πρόσφατο αήττητο σερί τους στον πρώτο γύρο, ενώ ιστορικά οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων παρουσιάζουν έντονη παραγωγικότητα από συγκεκριμένους πρωταγωνιστές.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά-Asteras AKTOR 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός-ΑΕΚ (17:30, CS1HD)

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ (18:00, NS2HD)

Άρης-Ολυμπιακός (20:00, NS PRIME)

Παναθηναϊκός-Βόλος (21:00, CS1HD)

Η επόμενη (15η) αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Asteras AKTOR-Άρης (16:00)

Βόλος-Παναιτωλικός (18:00)

Ολυμπιακός-Κηφισιά (20:30)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (17:30)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:30)

ΑΕΚ-ΟΦΗ (21:00)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός (18:00)

