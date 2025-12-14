Μαθήματα ζωής και ποδοσφαίρου από τον Τάκη Φύσσα στους «μικρούς» του Παναθηναϊκού

Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Κ11 του Παναθηναϊκού, καθώς στις προπονήσεις τους βρέθηκε ένας άνθρωπος που αποτελεί κομμάτι της ζωντανής ιστορίας του συλλόγου, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Τάκης Φύσσας επισκέφθηκε τα τμήματα υποδομής, μοιράζοντας χαμόγελα και πολύτιμες εμπειρίες στους μελλοντικούς άσους του «τριφυλλιού».

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για αρκετή ώρα με τους νεαρούς αθλητές, δίνοντάς τους συμβουλές όχι μόνο για το πώς να βελτιώσουν το παιχνίδι τους, αλλά και για τη σημασία του ήθους και της πειθαρχίας στον αθλητισμό.

Η παρουσία του στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας δεν ήταν απλώς μια τυπική επίσκεψη, αλλά μια κίνηση ουσίας που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του «πράσινου» DNA από τις πολύ μικρές ηλικίες.

Πηγή: skai.gr

