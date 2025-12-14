Ο Μόντε Μόρις έφτασε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Κυριακής στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από το Ντιτρόιτ μέσω Νέας Υόρκης και αφού ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, θα τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ δεν αποκλείεται να παρακολουθήσει σήμερα δια ζώσης την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Περιστέρι Betsson για την Stoiximan GBL (16:00).

Θεωρείται πολύ δύσκολο με μία προπόνηση, τη Δευτέρα, να κάνει ντεμπούτο την Τρίτη στο δύσκολο ματς με τη Βαλένθια στο ΣΕΦ, αλλά δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί την Παρασκευή, επίσης στο Φάληρο, απέναντι στη Βιλερμπάν.

Ο Μόρις έχει πλούσια εμπειρία στο ΝΒΑ, όπου από το 2017 έχει αγωνιστεί σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς και Τίμπεργουλβς, ενώ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν ως παίκτης των Πέισερς, με τους οποίους «μέτρησε» 6 εμφανίσεις, πριν μείνει ελεύθερος στις 20 Νοεμβρίου.

«Νιώθω ωραία που είμαι εδώ. Ξέρω πως υπάρχει μπασκετική κουλτούρα εδώ, έχω εισπράξει ήδη πολλή αγάπη από τους φιλάθλους και τώρα θέλω να μπω στο γήπεδο και να παίξω δυνατά για την ομάδα», τόνισε ο 30χρονος άσος.

Όσο για το τι του είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να τον πείσει να έρθει; «Ο κόουτς θέλει να παίξω το παιχνίδι μου, σε έναν παρόμοιο ρόλο με αυτόν που είχα στο Ντένβερ. Ένας floor general, να είμαι επιθετικός και να κάνω τους συμπαίκτες μου καλύτερους. Η δουλειά μου είναι να είμαι ανταγωνιστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ και να πάρω νίκες. Αυτό ήρθα να κάνω και να το διασκεδάσω».

Ερωτηθείς αν ήρθε έχοντας στο μυαλό του την επιστροφή στο ΝΒΑ το καλοκαίρι απάντησε: «Μιλούσα στη μητέρα μου γι’ αυτό. Θέλω να απολαύσω την εμπειρία εδώ, μπορεί να μην σκεφτώ καν την επιστροφή στο ΝΒΑ. Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στον Ολυμπιακό και θέλω να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Δεν σκέφτομαι το ΝΒΑ, θέλω να αποδώσω όπως μπορώ εδώ για τον Ολυμπιακό».

Παράλληλα, σε ερώτηση για το αν μίλησε με κάποιους από τους παίκτες που έχουν εμπειρία από Ελλάδα προτού αποφασίσει να έρθει απάντησε: «Μίλησα με τον Ναν, με τον Μήτρου-Λονγκ, με τον Χουάντσο, τον Σρέντερ… Όλοι μου είπαν πως θα λατρέψω το περιβάλλον εδώ. Μου αρέσει να παίζω για πολύ κόσμο, είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο».

Για τον λόγο που επέλεξε τον Ολυμπιακό ήταν ξεκάθαρος. «Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά όσον αφορά στο στυλ του παιχνιδιού, θεωρώ πως μου ταιριάζει καλύτερα ο Ολυμπιακός. Φοράει και τα ίδια χρώματα με αυτά που είχα στο λύκειο».

Τέλος, για την προσαρμογή του και την υπόσχεση που δίνει προς τον κόσμο της ομάδας ανέφερε: «Θα μπω στην ομάδα λίγο αργότερα από τους υπόλοιπους παίκτες, οπότε θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να μάθω την ομάδα. Όμως θα με δείτε να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Θα παίζω όσο πιο σκληρά μπορώ κάθε βράδυ. Δεν θέλω να βάλω πίεση στον εαυτό μου. Υπάρχουν διαφορές με το ΝΒΑ, αλλά το παιχνίδι είναι το ίδιο. Θέλω να παίζω με χαμόγελο, να εμπλέξω τον κόσμο και να φέρουμε νίκες».

