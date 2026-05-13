Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Άρη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, τονίζοντας πως η ομάδα του ήθελε να συνεχίσει με νίκη και καλή εμφάνιση, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο παραμονής του στον πάγκο των «κίτρινων» τη νέα σεζόν.

Ο προπονητής του Άρη στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, επισημαίνοντας πως οι «κίτρινοι» δημιούργησαν φάσεις, πίεσαν και πέτυχαν δύο γκολ σε ένα ανοικτό παιχνίδι απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο, όπως χαρακτήρισε τον Βόλο.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο στόχος για την ομάδα του είναι να κατακτήσει την 5η θέση, παρότι αυτή δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η χρονιά είναι αποτυχημένη, όμως ο Άρης οφείλει να παλέψει μέχρι το τέλος και να κλείσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως αρμόζει στον κόσμο του.

Για το ενδεχόμενο παραμονής του στην ομάδα και τη νέα σεζόν, ο Γρηγορίου τόνισε πως το θέμα θα εξεταστεί μετά το τέλος του πρωταθλήματος, ξεκαθαρίζοντας ότι υπάρχει ως ενδεχόμενο, αλλά η απόφαση ανήκει στη διοίκηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου:

Για το παιχνίδι:

«Ήρθαμε για τη νίκη και και τις καλές εμφανίσεις. Τα καταφέραμε με έναν αρκετά καλό τρόπο, συνεχίζοντας με αυτό το οποίο θέλουμε να περάσουμε την ομάδα. Να δημιουργούμε και να πιέζουμε. Δύο γκολ και πολλές φάσεις, σε ένα ανοικτό ματς με μία καλή ομάδα όπως ο Βόλος που βοήθησε να δούμε ένα ωραίο ματς.

Το ζητούμενο για εμάς, άσχετα πόσο εφικτό ήταν στην αρχή, είναι να κατακτήσουμε την 5η θέση. Το ότι δεν οδηγεί στην Ευρώπη, είναι κάτι που προφανώς και δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Συνεχίζαμε και συνεχίζουμε. Θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά με την 5η θέση. Ένας φαινομενικά δύσκολος στόχος όταν είχα έρθει. Η χρονιά είναι αποτυχημένη. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που μας αναλογεί προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό, όπως αρμόζει στον κόσμο. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Λίγες μέρες πριν τελειώσει η σεζόν και έχοντας ξεκινήσει νωρίς, αντιλαμβάνομαι την κατάσταση. Ανταποκρίνονται, έχουν κίνητρο. Το ίδιο θα κάνουν και την Κυριακή».

Για την παραμονή του και τη νέα σεζόν στην ομάδα:

«Είναι κάτι που θα εξεταστεί μετά το πέρας του πρωταθλήματος. Υφίσταται ως ενδεχόμενο, αλλά είναι θέμα της διοίκησης».

Για τον Σούντμπεργκ:

«Χτύπησε μόνος του. Είναι θέμα, διότι δεν υπάρχει και ο Φαμπιάνο ως επιλογή. Οπότε θα εξετάσουμε τις επιλογές μας εάν ο Σούντμπεργκ δεν είναι διαθέσιμος».

