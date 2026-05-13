Άλωσε και το Πανθεσσαλικό ο Άρης, που τον τελευταίο καιρό δείχνει μία εντελώς διαφορετική ομάδα.

Οι «κίτρινοι» φιλοξενήθηκαν στον Βόλο από την τοπική ομάδα και με μία εξαιρετική εμφάνιση επικράτησαν 2-1 για την 8η αγωνιστική των playoffs για τις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μετρά την 4η απανωτή της νίκη και δείχνει να βρίσκεται στην κορυφαία της κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν, με το βλέμμα σαφώς στραμμένο στο μέλλον και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ακριβώς αντίθετη κατάσταση επικρατεί στον Βόλο, ο οποίος μετρά την 4η διαδοχική του ήττα και παρουσιάζει συνεχώς μία προβληματική εικόνα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Κώστας Μπράτσος επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 3-4-2-1, με τον Μορέιρα κάτω από τα δοκάρια. Στην τριάδα της άμυνας παρατάχθηκαν οι Μύγας, Χέρμανσον και Γκρόσδης, με τους Μαρτίνες και Κόμπα στα χαφ. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Γκονζάλες, τη δεξιά ο Τζόκα, ενώ στην επίθεση ξεκίνησαν οι Χουάνπι, Λάμπρου και Ουρτάδο.

Στο «κίτρινο» στρατόπεδο, ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε το 4-2-3-1, με τον Αθανασιάδη στα γκολπόστ. Στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Μεντίλ, Ροζ, Σούντμπεργκ και Τεχέρο. Το δίδυμο Ράτσιτς και Χόνγκλα πήρε φανέλα βασικού, με τον Γκαρθία σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά αγωνίστηκε ο Μπουσαΐντ, δεξιά ο Γιαννιώτας και μοναδικός προωθημένος ήταν ο Καντεβέρε.

Το ματς:

Η πρώτη καλή ευκαιρία στην αναμέτρηση ήταν… κατά λάθος. Στο 15ο λεπτό του παιχνιδιού ο Τζόκα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με την μπάλα να κοντράρει και να παίρνει μία πολύ περίεργη τροχιά προς τα δίχτυα του Αθανασιάδη. Εκεί ο Έλληνας κίπερ έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά και απέκρουσε με δυσκολία.

Η απάντηση του Άρη ήταν γρήγορη και εμφατική. Στο 21ο λεπτό οι «κίτρινοι» άνοιξαν το σκορ με εκπληκτικό τρόπο. Μετά από ένα κακό διώξιμο από την άμυνα του Βόλου, η μπάλα στρώθηκε στον Χόνγκλα και αυτός με τρομερό βολέ στην κίνηση την έστειλε δοκάρι και μέσα, για ένα πραγματικά υπέροχο τέρμα, γράφοντας το 1-0.

Αμέσως ο Άρης επιχείρησε να διπλασιάσει τα τέρματά του με τον Καντεβέρε. Στο 23ο λεπτό ο 30χρονος επιθετικός έφυγε στον κενό χώρο, μετά την τρομερή μπαλιά του Ροζ, κατάφερε να περάσει τον Μορέιρα, αλλά από δύσκολη γωνία, με την εστία κενή, δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά.

Ο Καντεβέρε συνέχισε μανιωδώς να ψάχνει το γκολ, αυτή τη φορά ωστόσο το δοκάρι ήταν αυτό που τον σταμάτησε. Στο 31ο λεπτό ο επιθετικός του Άρη πήγε να πετύχει το highlight της χρονιάς, καθώς από μακρινή θέση και αρκετά πλάγια είδε τον Μορέιρα εκτός εστίας και επιχείρησε να τον κρεμάσει, με την μπάλα να σταματά στην οριζόντια δοκό.

Ο Άρης μπήκε φορτσάτος στο δεύτερο μέρος για να καθαρίσει το ματς, αλλά το δοκάρι και πάλι δεν του επέτρεψε να πανηγυρίσει. Στο 51ο λεπτό ο Καντεβέρε επιχείρησε ένα υπέροχο σουτ στην κίνηση, με την μπάλα να σταματά στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Μορέιρα.

Τις χαμένες αυτές ευκαιρίες ο Άρης τις πλήρωσε, με τον Βόλο να φτάνει στην ισοφάριση στο 54ο λεπτό. Ο Λάμπρου μπήκε με αξιώσεις μέσα στην περιοχή του Άρη και με ένα υπέροχο συρτό σουτ στην κλειστή γωνία του Αθανασιάδη ισοφάρισε με μαγικό τρόπο για την ομάδα του σε 1-1.

Δεν πρόλαβε να το χαρεί ο Βόλος, καθώς οι φιλοξενούμενοι αμέσως μετά τη σέντρα βρήκαν και πάλι δίχτυα, πιάνοντας στον ύπνο ολόκληρη την αντίπαλη άμυνα. Απίθανη κάθετη του Ράτσιτς προς τον Γιαννιώτα στον κενό χώρο, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και λίγο πριν τη σπρώξει στα δίχτυα ο Καντεβέρε, άθελά του το έκανε μόνος του ο Τριανταφύλλου, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στους «κίτρινους» για το 2-1.

Η συνήθεια που έγινε λατρεία συνεχίστηκε για τον Άρη και στο 72ο λεπτό, με ένα τρίτο δοκάρι. Ο Μορόν επιχείρησε να εκτελέσει από πλάγια θέση, με τον Μορέιρα να αποκρούει με το αριστερό του πόδι. Η μπάλα τράνταξε το δοκάρι και στη συνέχεια πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου.

MVP: Μπορεί ο Καντεβέρε να είχε δύο δοκάρια και ο Χόνγκλα να έβαλε ένα υπέροχο γκολ, ωστόσο ο Γκαρέ περνούσε από παντού την άμυνα του Βόλου και κανένας δεν έδειχνε ικανός να τον κόψει.

Η σφυρίχτρα: Εύκολο παιχνίδι για τον διαιτητή Σιδηρόπουλο, καθώς δεν υπήρξε κάποια δύσκολη φάση και όπου χρειάστηκε να επέμβει το έκανε με επιτυχία.

Βόλος (Μπράτσος): (75' Γεροφοκόας), Μύγας (89' Λεγκίσι), Χέρμανσον (46' Τριανταφύλλου), Κόμπα, Γροσδής, Μαρτίνεθ, Γκονζάλες (75' Κύρκος), Λάμπρου, Χουάνπι (61' Λυκουρίνος), Τζόκα, Ουρτάδο

Άρης (Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Σούντμπεργκ (80' Φρίντεκ), Μεντίλ, Ράσιτς, Χόνγκλα (58' Γιένσεν), Γκαρέ (82' Κουαμέ), Μπουσαίντ (59' Μπουσαίντ), Γιαννώτας, Καντεβέρε (58΄Μορόν)



Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Παντελής Σπυρόπουλος, Χρήστος Κορωνάς

VAR: Σταύρος Τσιμεντερίδης

AVAR: Δημήτριος Μόσχου

Παρατηρητής: Δημήτριος Κύρκος

Πηγή: skai.gr

