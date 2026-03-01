Λογαριασμός
Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν πάτησαν γκάζι, «σκόρπισαν» τους Γουόριορς οι Λέικερς

Οι Λέικερς διέλυσαν 129-101 τους Γουόριορς με Ντόντσιτς (26π.) και ΛεΜπρόν (22π.) - Αντέδρασαν μετά από σερί ηττών απέναντι σε αποδεκατισμένο Γκόλντεν Στέιτ

Οι Λέικερς βρήκαν ρυθμό και ουσία, επικρατώντας με 129-101 των Γουόριορς σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ηγήθηκε με 26 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 22 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ, σε μία ακόμη γεμάτη εμφάνιση. Οι Λέικερς αντέδρασαν ιδανικά, βάζοντας τέλος σε σερί τριών ηττών συνολικά και εκτός έδρας.

Η ομάδα του Λος Άντζελες μπήκε αποφασισμένη από το ξεκίνημα, ευστοχώντας στα 12 από τα πρώτα 21 σουτ και χτυπώντας με πέντε τρίποντα για το γρήγορο 33-16. Αντίθετα, οι Γουόριορς ξεκίνησαν 2/17 από τα 7,25 μ. και ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 12/44 τρίποντα.

Ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 18 πόντους με 7/11 σουτ, ο Λουκ Κέναρντ είχε 16 από τον πάγκο με τέσσερα τρίποντα, ενώ ο ΝτεΆντρε Έιτον μάζεψε 10 ριμπάουντ.

Για το Γκόλντεν Στέιτ, που παρατάχθηκε χωρίς τον Στεφ Κάρι (δέκατο σερί ματς εκτός) και τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο Γκουί Σάντος ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, συνεχίζοντας το θετικό του σερί.

