Δεν ταξιδέψε στο Ισραήλ η Εθνική χάντμπολ γυναικών

Ο πρόεδρος της ΟΧΕ, Κώστας Γκαντής, επικοινώνησε το Σάββατο με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ενημερώνοντάς τον για το προγραμματισμένο ταξίδι στο Ισραήλ την ερχόμενη Τρίτη κι οι δυο άνδρες συμφώνησαν να μην πραγματοποιηθεί το ταξίδι, ώστε να μην διακινδυνέψει η ασφάλεια της αποστολής της Εθνικής ομάδας χάντμπολ γυναικών λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ακολούθως, η ΟΧΕ απέστειλε έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στην οποία προώθησε την ταξιδιωτική οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για αποφυγή επισκέψεων στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, εγείροντας θέματα ασφαλείας.

Το πρωί του Σαββάτου το πρωί υπήρξε επικοινωνία του προέδρου της ΟΧΕ με τον ομόλογό του στην ισραηλινή ομοσπονδία, Ίνταν Μιζράχι, κι η πρόταση της Ελλάδας ήταν να διεξαχθούν και οι δύο αγώνες στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης ως ακολούθως: Παρασκευή 6/3, Ισραήλ- Ελλάδα (τρίτη αγωνιστική έκτου ομίλου) και Κυριακή 8/3, Ελλάδα- Ισραήλ (τέταρτη αγωνιστική έκτου ομίλου).

Την πρόταση αποδέχτηκε η Ισραηλινή Ομοσπονδία, ενημερώνοντας εγγράφως και την EHF. Έτσι, αργά το Σάββατο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ ενημέρωσε την ΟΧΕ ότι ο προγραμματισμένος αγώνας Ισραήλ- Ελλάδα την ερχόμενη Τετάρτη για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του ΕURO 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναφορικά με την πρόταση να διεξαχθούν και οι δύο αγώνες στην Ελλάδα, η ΕHF δεν είναι αντίθετη, ωστόσο παραμένει ερωτηματικό το αν η αποστολή του Ισραήλ καταφέρει να ταξιδεύσει την Ελλάδα.

