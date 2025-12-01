Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και επί δεκαετία σκάουτερ της Άρσεναλ Λάκης Παπαϊωάννου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διεθνή διαιτητή Ηρακλή Τσίκινη.

Αποκάλυψη: Το πρόσωπο "κλειδί" του δεύτερου μεγάλου κυκλώματος στοιχηματισμού. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Έρευνα: Γιατί δεν αναχαιτίζεται η αθλητική βία. Στο studio, ο επίτιμος πρόεδρος Εφετών και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας και ο καθηγητής αθλητικού δικαίου Δημήτρης Παναγιωτόπουλος.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer ΕΔΩ

