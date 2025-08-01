Η παρακάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τη ρεβάνς με τη Ρέιντζερς στο ΟΑΚΑ αποτύπωσε την ομιλία του Ρουί Βιτόρια πριν από την έναρξη του ματς με τους «διαμαρτυρόμενους», τον τρόπο με τον οποίο εμψύχωσε τους παίκτες του, αλλά και το «είναι ιστορική ευκαιρία μπροστά μας…».

Σε κάθε μεγάλη ευκαιρία, όλος ο πάγκος πεταγόταν πάνω, αλλά δεν πίστευε κανείς πως η μπάλα δεν κατέληγε στα δίχτυα. Μάλιστα, το πλάνο με τον Τζαβέλλα να κοιτάζει τον ουρανό και ν’ απορεί με όσα πήγαιναν στραβά για το «τριφύλλι», περιγράφει όλη τη βραδιά της Πέμπτης…

Τρομερό ξέσπασμα και από τους Μαξίμοβιτς και Τσιριβέγια τη στιγμή που ο ρέφερι δείχνει τη σέντρα μετά την εξέταση του VAR για το γκολ του Τζούριτσιτς, ωστόσο, η χαρά δεν κράτησε για πολύ…

