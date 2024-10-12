The Voice Of Greece: Η αποκάλυψη του Καπουτζίδη για την πολιτική καριέρα του Λιανού

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η 10η σεζόν του The Voice Of Greece.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης έδειξε από την αρχή πως επέστρεψε στην παρουσίαση του αγαπημένου μουσικού show σε μεγάλα κέφια και με μια αποκάλυψη...
«Όπως ξέρετε τα τελευταία 4 χρόνια οικοδεσπότης του Show ήταν ένας εξαιρετικός παρουσιαστής και ένας σπάνιος συνεργάτης, ο Γιώργος Λιανός. Ο Γιώργος ζει μόνιμα πια στη Δομινικακή Δημοκρατία και μάλιστα αυτό τον Νοέμβριο κατεβαίνει υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος με τον εκλογικό συνδυασμό του Λουίς Σαμπέλ Φερντάντες και με σύνθημα progresso a hora per la republica dominikana... του ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε αυτό το νέο του ρόλο».
Στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχτηκε διαδοχικά τους τέσσερις κριτές και τα Blind Auditions ξεκίνησαν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.