The Voice Of Greece: Η αποκάλυψη του Καπουτζίδη για την πολιτική καριέρα του Λιανού

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η 10η σεζόν του The Voice Of Greece.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έδειξε από την αρχή πως επέστρεψε στην παρουσίαση του αγαπημένου μουσικού show σε μεγάλα κέφια και με μια αποκάλυψη...

«Όπως ξέρετε τα τελευταία 4 χρόνια οικοδεσπότης του Show ήταν ένας εξαιρετικός παρουσιαστής και ένας σπάνιος συνεργάτης, ο Γιώργος Λιανός. Ο Γιώργος ζει μόνιμα πια στη Δομινικακή Δημοκρατία και μάλιστα αυτό τον Νοέμβριο κατεβαίνει υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος με τον εκλογικό συνδυασμό του Λουίς Σαμπέλ Φερντάντες και με σύνθημα progresso a hora per la republica dominikana... του ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε αυτό το νέο του ρόλο».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχτηκε διαδοχικά τους τέσσερις κριτές και τα Blind Auditions ξεκίνησαν.

