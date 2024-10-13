Εμπαπέ: Θέλει να παίζει μόνο στα σημαντικά παιχνίδια της Γαλλίας

Έντονη κριτική δέχεται ο Κιλιάν Εμπαπέ τις τελευταίες ημέρες από τον γαλλικό Τύπο αλλά και το φίλαθλο κοινό της χώρας…

Ο λόγος, δεν είναι άλλος, από το γεγονός ότι διέρρευσε η απόφαση του διεθνούς επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία και γνωστοποίησε στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας, να αγωνίζεται πλέον μόνο στα πιο σημαντικά παιχνίδια της εθνικής!

Ως γνωστόν, ο Εμπαπέ απουσίασε από τα παιχνίδια των «μπλε» κόντρα σε Ισραήλ και Βέλγιο στο Nations League λόγω τραυματισμού, την ίδια στιγμή βέβαια που… έπαιξε κανονικά με τους «μερένγκες»…

Σύμφωνα, δε, με τα ρεπορτάζ στην πατρίδα του, στην τελευταία συνάντηση που είχε ο 25χρονος σούπερ σταρ της Ρεάλ με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, τους εξήγησε ότι προτεραιότητά του είναι η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας το 2025, γι’ αυτό και θέλει να αποφύγει κάθε κίνδυνο τραυματισμού.

🚨EXCL : 🔵⚪🔴 #FFF |



❗ Kylian Mbappé avait déjà prévenu lors du dernier rassemblement qu'il ne souhaitait pas prendre part à cette trêve internationale avec les Bleus



🗣️L’attaquant en parlait ouvertement et les Bleus étaient au courant.



🏆Mbappé a fait du BO 2025 sa… pic.twitter.com/d8ZcD81jdG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) October 12, 2024

