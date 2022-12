Οι συζητήσεις για την Έβερτον και το 1 δισ. περιουσία: Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης του Παναιτωλικού

«Τέλος εποχής» στον Παναιτωλικό, αφού μετά από 18 χρόνια ιδιοκτησίας του Φώτη Κωστούλα, το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ παραχωρείται στην οικογένεια Καμίνσκι.

Ο Μάτσιεκ Καμίνσκι, Αμερικανός επιχειρηματίας (πολωνικής καταγωγής) στις ΗΠΑ, προ μηνών βρέθηκε κοντά στη Premier League όντας υποψήφιος για την αγορά της Έβερτον.

Να πού τα έφερε έτσι όμως η τύχη πουλίγους μήνες αργότερα βρίσκεται στην Super League για τον Παναιτωλικό.

Ποιο είναι όμως το προφίλ του νέου ιδιοκτήτη της ομάδας του Αγρινίου;



Γεννημένος το 1958 στην Πολωνία μετανάστευσε με την οικογένεια του στις ΗΠΑ σε ηλικία 9 ετών. Μεγαλωμένος στη Μινεάπολη αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, με bachelor στη Βιολογία και Φυσική.



Σήμερα είναι CEO και πρόεδρος της KAM (Kaminsky Asset Management) ενώ δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate. Η εταιρεία του διαχειρίζεται ακίνητες περιουσίες και τεράστια κεφάλαια δισεκατομμυρίων τα τελευταία 15 χρόνια, έχοντας μπει δυνατά και στο χώρο του χρηματηστηρίου Η περιουσία του ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο 2022.



Διατελεί χρέη Διευθυντή Χαρτοφυλακίου στο Kaminsky Poland Fund με παροχές επενδυτικών συμβουλών, αναλαμβάνοντας επίσης τη διαχείριση ιδιωτικών τραπεζικών λογαριασμών κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη.

Το ενδιαφέρον για την Έβερτον και τα 400 εκατομμύρια δολάρια



Τον περασμένο Σεπτέμβρη το όνομα του «έπαιζε» έντονα στα αγγλικά μέσα αναφορικά με την αγορά της Έβερτον. Φημολογείται πως ο ίδιος είχε καταθέσει πρόταση 400 εκατομμυρίων δολαρίων στον τωρινό ιδιοκτήτη Φάρχαντ Μοσίρι για να αποκτήσει ένα μεγάλο ποσοστό. Με το πλάνο του νέου γηπέδου και το κόστος αυτού να ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια, με μέσα όπως Financial Times, The Athletic, Guardian -τότε- να τον χρίζουν ως «φαβορί» για την «είσοδο» του στην διοίκηση των «ζαχαρωτών».



Τον περασμένο Φλεβάρη ίδρυσε και την KAM Sports, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στο χώρο του αθλητισμού (εμφανίσεις, δικαιώματα μέσων ενημέρωσης κτλ), ως «όχημα» για την ενασχόληση του με κάποια ομάδα και την Έβερτον στο προσκήνιο. Μέλος αυτής θα ήταν και ο γιός του, Μιχαήλ Καμίνσκι.

🔵 Members of consortium leading way to buy #EFC toured club’s facilities/ new stadium site

🔵 Kenyon, Kaminski, Thornton & the Americans' sons met Moshiri & Kenwright

🔵 Mikhail Kaminski - son of Maciek - in line for role at club@GregOK on latest with #EFC's proposed takeover.