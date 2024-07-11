Στον τελικό του Κόπα Αμέρικα η Κολομβία, επικράτησε με 10 παίκτες της Ουρουγουάης

Με ηγέτη τον Χάμες Ροντρίγκες, η Κολομβία κατάφερε να επικρατήσει (1-0) με 10 παίκτες της Ουρουγουάης στη Βόρεια Καρολίνα και να προκριθεί στον τελικό του Κόπα Αμέρικα.

Οι «καφετέρος» ζουν ιστορικές στιγμές, καθώς προκρίθηκαν για πρώτη φορά στον τελικό της διοργάνωσης μετά από 23 χρόνια και θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, η οποία υπερασπίζεται τον τίτλο της.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 39ο λεπτό, όταν ο Χάμες Ροντρίγκες εκτέλεσε κόρνερ και βρήκε μέσα στην περιοχή τον Τζέφερσον Λέρμα που κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά.

Το ματς είχε αρκετά νεύρα, αφού ο διαιτητής έδειξε επτά (!) κίτρινες κάρτες και στις καθυστερήσεις του πρώτου αποβολήθε ο Ντανιέλ Μουνιός με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Κολομβία με δέκα παίκτες.

Αυτή, μάλιστα, είναι η τρίτη παρουσία των Κολομβιανών στον τελικό του Κόπα Αμέρικα, με την προηγούμενη (το 2001) να είναι νικηφόρα, αφού είχαν σηκώσει το τρόπαιο μέσα στο γήπεδό τους και ήταν η μόνη ομάδα που τα είχε καταφέρει χωρίς να δεχθεί γκολ!

Η Κολομβία τρέχει ένα εκπληκτικό σερί, αφού παρέμεινε αήττητη για 28 παιχνίδι, μετά την ήττα που είχε γνωρίσει από την Αργεντινή τον Φεβρουάριο του 2022.

Εντωμεταξύ, ο Χάμες έγινε ο πρώτος παίκτης από τη Λατινική Αμερική με 6 ασίστ σε ένα μεγάλο τουρνουά μετά τον Πελέ, που είχε κάνει αντίστοιχη επίδοση με τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

