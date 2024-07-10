Η επιστροφή του Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ στο ΝΒΑ είναι γεγονός.



Οι Κλίπερς ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου γκαρντ, ωστόσο είναι πιθανό να του επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις από τη λίγκα, εξαιτίας του σοβαρού περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, τον Σεπτέμβριο του 2023.



Τη χρονιά που πέρασε, ο Αμερικανός δεν έπαιξε καθόλου στον «μαγικό κόσμο» και περίπου στα μισά ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, όπου πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις.



Έτσι, το ΝΒΑ «πάγωσε» την εις βάρος του έρευνα όλο αυτό το διάστημα και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, αυτή θα ξεκινήσει εκ νέου με την επιστροφή του και είναι πολύ πιθανό να του επιβάλει τη σχετική τιμωρία.



Η συμφωνία τους Πόρτερ με τους Κλίπερς είναι για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

League source confirms to @TheAthletic that the NBA will be resuming the investigation on Kevin Porter Jr., who has not faced league discipline despite sitting out 2023-24 season. https://t.co/Vq4wagaukQ July 10, 2024

