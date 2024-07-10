Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανακοίνωσαν Κέβιν Πόρτερ οι Κλίπερς, αλλά περιμένει τιμωρία από το ΝΒΑ

Παίκτης των Κλίπερς είναι και επίσημα ο Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ, αλλά είναι πιθανό να του επιβληθεί τιμωρία από το ΝΒΑ για το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Ανακοίνωσαν Κέβιν Πόρτερ οι Κλίπερς αλλά περιμένει τιμωρία από το ΝΒΑ

Η επιστροφή του Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ στο ΝΒΑ είναι γεγονός.

Οι Κλίπερς ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου γκαρντ, ωστόσο είναι πιθανό να του επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις από τη λίγκα, εξαιτίας του σοβαρού περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τη χρονιά που πέρασε, ο Αμερικανός δεν έπαιξε καθόλου στον «μαγικό κόσμο» και περίπου στα μισά ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, όπου πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Έτσι, το ΝΒΑ «πάγωσε» την εις βάρος του έρευνα όλο αυτό το διάστημα και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, αυτή θα ξεκινήσει εκ νέου με την επιστροφή του και είναι πολύ πιθανό να του επιβάλει τη σχετική τιμωρία.

Η συμφωνία τους Πόρτερ με τους Κλίπερς είναι για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark