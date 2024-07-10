EURO 2024: Eστειλε τη Γαλλία σπίτι και ετοιμάζεται να γράψει ιστορία η Ισπανία

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Πολύ καλό το τέμπο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον ρυθμό να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο όσο κυλούσαν τα λεπτά.

Πρώτη ευκαιρία για την Ισπανία, με τον Γιαμάλ στο 5' να αναλαμβάνει γρήγορα-γρήγορα δράση γεμίζοντας προς τον Ρουίθ.



Βέβαια, μπορεί η «Φούρια Ρόχα» να μπήκε σχετικά πιο δυνατά, ωστόσο η Γαλλία άρχισε να της βγάζει και θεματάκια πίσω. Εξού, οι «μπλε» και βρήκαν πρώτοι τον δρόμο προς τα δίχτυα, στο 9': Ο

Ντεμπελέ έσπασε αριστερά στην περιοχή στον Εμπαπέ, εκείνος ύψωσε υπέροχα προς το δεύτερο δοκάρι, με τον Κόλο Μουανί να σκοράρει με καρφωτή κεφαλιά!

Το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν συνέχισε να φτιάχνει τις στιγμές του, έχοντας νέα φάση στο 19' με ωραία ενέργεια και σουτ από τον Εμπαπέ.

Ωστόσο, η Ισπανία έδειξε τη μεγάλη της ποιότητα, βγάζοντας σπουδαία αντίδραση και ανατρέποντας το σκορ με δύο γκολ εντός πενταλέπτου!

Στο 21' ο τρομερός Γιαμάλ αφού απελευθερώθηκε υπέροχα από τον Ραμπιό (με αλλαγή κατεύθυνσης τον έστειλε από την άλλη), έπιασε τρομερή... τηλεκατευθυνόμενη φαλτσαριστή σουτάρα εκτός περιοχής, με την μπάλα να καρφώνεται στο απέναντι «γάμα» της εστίας με ταχύτητα 102 χιλιόμετρα την ώρα!

Εντός πέντε λεπτών, στο 25', ήρθε και το 2-1! Σε φάση διαρκείας, ο Όλμο πραγματοποίησε φανταστικό άδεισμα με κοντρόλ προ του Τσουαμενί, έπιασε και διαγώνιο σουτ, με την μπάλα -η οποία είχε κατεύθυνση προς την εστία- να κοντράρει στον Κουντέ για να καταλήξει στα δίχτυα! Ένα τέρμα που αρχικά χρεώθηκε ως αυτογκόλ, εν συνεχεία όμως πιστώθηκε στον Ισπανό χαφ.

Πλέον, το μομέντουμ άνηκε ξεκάθαρα στη «Φούρια Ρόχα», η οποία είχε τις στιγμές της και για ένα τρίτο γκολ πριν το φινάλε του πρώτου μέρους (σε μικρότερο βαθμό και η Γαλλία), το οποίο ολοκληρώθηκε στο 2-1.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Η Ισπανία άρχισε εκ νέου πρώτη τις... απειλές, για να αναλάβει εν συνεχεία δράση η Γαλλία. Ο Ντιντιέ Ντεσάν, δε, στο 62' προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, με τους Γκριεζμάν, Μπαρκολά και Καμαβινγκά να περνούν αντί των Ραμπιό, Καντέ και Κόλο Μουανί. Λίγο νωρίτερα, ο Βιβιάν είχε μπει αντί του Νάβας για τους Ισπανούς.

Πιο χαμηλό το τέμπο, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.

Στο 76' η Γαλλία απείλησε με το σουτ στην κίνηση που έπιασε από το ύψος της μεγάλης περιοχής με το κακό του πόδι, το δεξί, ο Τεό Ερναντέζ, ενώ στο 81' ο Γιαμάλ μετά το νέο σουτ που εξαπόλυσε είδε την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε είχε περάσει και τους Μερίνο και Ογιαρθάμπαλ αντί των Όλμο και Μοράτα, θέλοντας να θωρακίσει ακόμα περισσότερο ανασταλτικά την ομάδα του.

Η Γαλλία έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 86', όταν ο Εμπαπέ πάτησε περιοχή από αριστερά, έστειλε τον Βιβιάν από την άλλη, αλλά εν συνεχεία πλάσαρε άστοχα.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τη «Φούρια Ρόχα» να παίρνει τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν – Νάβας (57' Βιβιάν), Νάτσο, Λαπόρτ, Κουκουρέγια – Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Όλμο (76' Μερίνο) – Γιαμάλ, Μοράτα (76' Ογιαρθάμπαλ), Ν. Γουίλιαμς.

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν – Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Τεό Ερναντέζ – Καντέ (62' Γκριεζμάν), Τσουαμενί, Ραμπιό (62' Καμαβινγκά) – Ντεμπελέ (79' Ζιρού), Κόλο Μουανί (62' Μπαρκολά), Εμπαπέ.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.