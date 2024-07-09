Η Νίζνι Νόβγκοροντ θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Νταν Γκλάζερ, αφού ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Ισραηλινού μέσου στη ρωσική ομάδα μετά από έναν χρόνο παρουσίας του στο Ηράκλειο.



Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, Dan Glazer, στην FC Pari NN της Ρωσίας.O 27χρονος μέσος ήρθε στον ΟΦΗ τον περασμένο Σεπτέμβριο και στο διάστημα παραμονής του στο Ηράκλειο μέτρησε συνολικά 27 συμμετοχές με τα ασπρόμαυρα.Dan, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

