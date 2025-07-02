Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Γουόρντ

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Τάισον Γουόρντ.

Αφότου έληξε και το NBA-out, οι Πειραιώτες σφράγισαν τη συμφωνία τους με τον Αμερικανό φόργουορντ.

Η σχετική ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τάισον Γουόρντ. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Tyson Christopher Ward

Γεννήθηκε: 26/07/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.98?μ.

Θέση: Shooting guard / Small forward

Προηγούμενες Ομάδες

s.Oliver Wurzburg (2020–2021)

Telekom Baskets Bonn (2021–2023)

Paris Basketball (2023-2025)

Οι φετινοί αριθμοί του

Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 38 αγώνων είχε μέσο όρο 26:20 λεπτά συμμετοχής, 11 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 0.9 κλεψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 27 αγώνων είχε μέσο όσο 12.6 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 0.9 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής EuroCup (2024)

Πρωταθλητής FIBA Champions League (2023)

Πρωταθλητής Γαλλίας (2025)

Κυπελλούχος Γαλλίας (2025)

Κυπελλούχος Γαλλίας (2024)»

