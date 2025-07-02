Ολυμπιακό: «Πρόταση στον Ορλάντο Ρόμπινσον»

Το όνομα του Ορλάντο Ρόμπινσον συνδέει με τον Ολυμπιακό η ιστοσελίδα, Basketball Sphere.



Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα οι ερυθρόλευκοι φέρονται όχι μόνο να έχουν στο στόχαστρό τους, αλλά και να έχουν ήδη καταθέσει πρόταση στον Αμερικανό σέντερ για να τον κάνουν δικό τους.

Ο Ρόμπινσον έχει μείνει ελεύθερος από τους Τορόντο Ράπτορς στους οποίους αγωνίστηκε στην περασμένη σεζόν στο ΝΒΑ.



Με τη φανέλα τους είχε μέσο όρο 8,1 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.



Πλέον αναζητά την επόμενη ομάδα στην καριέρα του, χωρίς να αποκλείεται να κάνει την μετάβαση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.



Ο Ολυμπιακός θυμίζουμε ότι έχει ανανεώσει τον Μιλουτίνοφ, έχει τραυματία τον Φαλ και αναζητά άλλο έναν σέντερ ενόψει της νέας σεζόν.

