Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκό για το πρώτο φιλικό επί αυστριακού εδάφους

Έτοιμος για το πρώτου του φιλικό επί αυστριακού εδάφους είναι ο Παναθηναϊκός - Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στις 12:00 τη Μέταλιστ

Βιτόρια

Έτοιμος για το πρώτου του φιλικό επί αυστριακού εδάφους είναι ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στις 12:00 (Cosmote Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM, sport-fm.gr) τη Μέταλιστ, με τον Ρουί Βιτόρια να ανακοινώνει την πρώτη ενδεκάδα της σεζόν.

Σε αυτή λοιπόν ο Ντραγκόφσκι θα είναι στην εστία με τους Κώτσιρα, Γεντβάι, Ίνγκασον και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Ο Μαξίμοβιτς με τον Μπρέγκου και τον Νίκα θα βρεθούν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στην τριάδα της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Τετέ, Τζούριτσιτς και Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο θα βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ταξίδεψαν στην Αυστρία πέρα του Τσέριν, του Φικάι, αλλά και του Μλαντένοβιτς ο οποίος είναι άρρωστος.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark