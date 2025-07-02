Γκούντουριτς: Ανακοινώθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκο Γκούντουριτς η Αρμάνι Μιλάνο!



Όπως ήταν γνωστό εδώ και πολλές μέρες, η ιταλική ομάδα είχε συμφωνήσει με τον 30χρονο Σέρβο, ο οποίος πέρασε την τελευταία πενταετία στην Τουρκία και στη Φενέρμπαχτσε, με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, όντας εκ των πρωταγωνιστών της στην εντυπωσιακή πορεία της μέχρι την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας.

Στο παρελθόν ο Γκούντουριτς έχει αγωνιστεί επίσης σε Ερυθρό Αστέρα, FMP Βελιγραδίου και Μέμφις Γκρίζλις, ενώ αποτελεί σταθερά βασικότατο στέλεχος της εθνικής Σερβίας.



«Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος με την ευκαιρία που έχω να ξεκινήσω αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και που θα το κάνω με μία θρυλική ομάδα, για την οποία έχω ακούσει μόνο καλά λόγια. Δεν μπορώ να περιμένω για την έναρξη της σεζόν και για να φορέσω την κόκκινη φανέλα μπροστά στους φίλους της ομάδας, για να φτιάξουμε κάτι πολύ όμορφο», δήλωσε στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του ο Γκούντουριτς.

