Στον Asteras AKTOR ο Μακέντα

Έσκασε η «βόμβα» Μακέντα στον Asteras AKTOR. Οι Αρκάδες ολοκλήρωσαν στην απόκτηση του 33χρονου επιθετικού Φεντερίκο Μακέντα, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία για απόκτηση ελεύθερων ποδοσφαιριστών.

«Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις και όλη μου την καρδιά να βοηθήσω τον Αστέρα να πετύχει τους στόχους του και όλοι μαζί να προσφέρουμε σημαντικές επιτυχίες στους φιλάθλους της Τρίπολης», αναφέρει ο έμπειρος φορ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από δύο χρόνια. Αφού φόρεσε τα πράσινα του Παναθηναϊκού το διάστημα 2018-22.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Ανκαραγκουτσού και έκανε 28 συμμετοχές, τις οποίες συνδύασε με 5 γκολ και 1 ασίστ.

Η ανακοίνωση

Ανακοίνωση συνεργασίας του ASTERAS AKTOR με τον Ιταλό ποδοσφαιριστή, Federico Macheda.

Ο ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Federico Macheda.

Ο Federico Macheda είναι γεννημένος στις 22 Αυγούστου 1991 στην Ρώμη της Ιταλίας και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Είναι διεθνής με τις Εθνικές ομάδες U16, U17 και U19 της Ιταλίας.

Ο Macheda έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλίας 2008-2009 και το Football League Cup 2009–10 με την Manchester United, αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας 2021-2022 με τον Παναθηναϊκό, ενώ έχει αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Champions League και του Europa League με την Manchester United και την VfB Stuttgart.

Καλωσορίζουμε τον Federico Macheda στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Manchester United 36-5

Sampdoria 16-1

Queens Park Rangers 6

VfB Stuttgart 18

Doncaster Rovers 15-3

Birmingham City 18-10

Cardiff City 33-8

Nottingham Forest 3

Novara 52-11

Panathinaikos 121-40

Ankaragucu 41-6

ΑΠΟΕΛ 17-2

ΔΗΛΩΣΗ

"Ο ΑΣΤΕΡΑΣ είναι μία ομάδα που σεβόμουν και εκτιμούσα από τότε που ήμουν αντίπαλός του. Χαίρομαι που αποτελώ μέλος της οικογένειάς του, ευχαριστώ τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις και όλη μου την καρδιά να βοηθήσω τον ΑΣΤΕΡΑ να πετύχει τους στόχους του και όλοι μαζί να προσφέρουμε σημαντικές επιτυχίες στους φιλάθλους της Τρίπολης".

